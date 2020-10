Pokud máte v oblibě dlouhé procházky dnešní tip na výlet je přesně pro vás.

Zvířetice se dočkaly velkých oprav. | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Delší výlet bez větších převýšení má délku 26 km. Na trase vedoucí z Mladé Boleslavi do Bakova nad Jizerou a zpět, jsou dvě romantické zříceniny hradů Michalovice a Zvířetice. Trasa začíná na Staroměstském náměstí v Mladé Boleslavi a po turisticky značených cestách vede přes Debř, Josefův Důl do Bakova a na Zvířetice odkud se přes Bítouchov a Michalovice vrací do Boleslavi.