Pěší výlet má délku 13,4 kilometru a začíná v Mnichově Hradišti na parkovišti u zámku.

Zřícenina hradu Zásadka | Foto: Deník / Zuzana Zelenková

Mírně náročná trasa vede převážně po polních a lesních cestách, část vede po silnici. Zelená značka zavede výletníky na přírodní památku Káčov, zalesněný vrchol vysoký 350 m. Lesem vystoupají do obce Sychrov a pokračují stále po zelené, kolem sopečné vyvřeliny Káčov. Na silnici odbočí doprava a sejdou ke zřícenině hradu Zásadka. Následně se výletníci vydají do Mohlenice nad Jizerou, ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, po modré značce přes statek Pachouň do Kláštera nad Jizerou a nakonec zpět do Hradiště.