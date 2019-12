Vánoční jarmark v Mladé Boleslavi

KDY: 7. prosince, 9:00

KDE: Českobratrské náměstí, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma

Sobota bude patřit tradičnímu vánočnímu jarmarku. Na návštěvníky bude čekat tradiční tržiště a prodej vánočních dekorací, dále rozmanité občerstvení a nefalšovaná vesnická zabíjačka. Kulturní program ve Sboru Českých bratří budou zajišťovat studenti ISŠ na Karmeli.

Hvězdárna přednese o ladění a resonanci

KDY: 6. prosince, 18:00

KDE: Hvězdárna města Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 20 Kč



Závěrečná přednáška k letošního tématu harmonie světa bude zaměřena na ladění a resonanci nejen v hudbě, ale i ve vědě a technice. Budou předvedeny a okomentovány vybrané pokusy s ladičkami anebo příklady žádoucí i nežádoucí rezonance při zpěvu.

Mikuláš bude nadílet na Zvířeticích

KDY: 7. prosince, 16:30

KDE: Podhradí, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: -



Osadní výbor Malá Bělá ve spolupráci s městem Bakov nad Jizerou, SK U trati, SDH Bakov nad Jizerou a souborem Furiant pořádá Mikulášskou nadílku na zřícenině zámku Zvířetice. Na hradě budou na děti čekat čerti, andělé a Mikuláš, kteří pro každého budou mít připravené balíčky a další mnohá překvapení.

Kapela Čtvrt na smrt zahraje V břiše velryby

KDY: 8. prosince, 19:30

KDE: V břiše Velryby, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: doporučeno 100 Kč



Undergroundové písničkářství v doprovodu bicích a basy ožívá a přechází tu do jazzu, tam do punku – žánrové ukotvení tohoto alt-rockového tria je jednoznačně obtížné. Co naopak zůstává v každé písni, jsou texty zasazené a vydřené do poslední slabiky tak, aby ani jedno slovo nepřišlo nazmar. Druhým z hostů večera bude místní písničkář Břit z indie-rockové kapely Eugene Morrow.

Adventní koncert Bělského farního sboru

KDY: 8. prosince, 18:00

KDE: Kostel Povýšení sv. Kříže, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: -



Bělský farní sbor připravil zpříjemnění krásného vánočního času hudbou. Adventní písně z různých období zazpívá soubor jak acapella tak i s doprovodem kostelních varhan. Součástí také bude i varhanní improvizace a doprovodné slovo.