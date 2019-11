Bondy centrum zve na Nightshopping

KDY: 15. listopadu, 19:00

KDE: Bondy Centrum Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma

V pátek mají návštěvníci mladoboleslavského obchodního centra možnost užít si prodlouženou otevírací dobu obchodů, které tentokrát zavírají až ve 22 hodin, slevy a speciální nabídky, moderátorku a zpěvačku Kamilu Nývltovou, vystoupení malíře Malého Dejwa, bublináře Matěje Kodeše, kapely The Cello Boys a skupiny věnující se Pole Dance, fotokoutek i soutěže o ceny.

Hradiště si připomene revoluci

KDY: 16. a 17. listopadu, 10:00 a 17:00

KDE: Starý vchod do radnice a park u nádraží Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma



Muzeum města Mnichovo Hradiště zve 16. listopadu na komentovanou procházku náměstím, kde účastníci zavzpomínají na jeho podobu za socialismu. Začíná v 10:00 u starého vchodu do radnice. Poté se v městském divadle promítnou unikátní fotografie z demonstrace na Masarykově náměstí, ze sundávání symbolů totalitního režimu či Občanského fóra. Před novým vchodem do radnice bude v průběhu listopadu umístěn panel shrnující události listopadu 1989 se zadní plochou určenou pro vzpomínky a názory nejen místních obyvatel. V neděli 17. od 17 hodin pak proběhne vzpomínková akce, na které budou účastníci moci zavzpomínat na dění roku 1939 a 1989, zapálit svíčky a položit květiny u pomníku bojovníků za svobodu v parku u nádraží.

Boleslav oslaví víno již po osmé

KDY: 16. listopadu, 14:00

KDE: Dům kultury Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 150 Kč



Pro milovníky vína jsou ve velkém sále mladoboleslavského Domu kultury připraveny slavnosti vína, které kromě ochutnávek výrobků od 20 vinařů nabídnou také vystoupení cimbálovky Denár a pěveckého sboru Paprsek, křest a ochutnávku Boleslavského cuvée, soutěží vinnou a vonnou stezku jejichž výherci získají kolekce vín, i stánky se sýry, klobásami, bůčkem, škvarkovou pomazánkou, sladkostmi i dalšími dobrotami. Každý návštěvník dostane v ceně vstupenky jako suvenýr vlastní degustační sklenku.

Pamětníci připomenou revoluční události

KDY: 17. listopadu, 18:00

KDE: Volnočasové centrum Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma



Spolek Naše Město Mnichovo Hradiště zve do Volnočasového centra v Mnichově Hradišti na výjimečný vzpomínkový večer s účastníky a pamětníky listopadových událostí v Praze či v Mnichově Hradišti Listopad 89 v Mnichově Hradišti. Akce je součástí cyklu Nezapomínejme!, který se věnuje formou besed a doprovodných akcí důležitým momentům spjatých s přelomovým rokem 1989 a s měsíci následujícími.

Vila DDM bude plná řemesel

KDY: 17. listopadu, 10:00

KDE: Vila Domu dětí a mládeže, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Od 40 Kč do 175 Kč



Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi si připravil již 10. ročník tvůrčího dne. I tentokrát bude možnost vyzkoušet ve všech místnostech Vily řadu zajímavých tvůrčích technik, načerpat spoustu nových nápadů a odnést si i originální vánoční ozdoby, dekorace i dárečky. Hlásit se na semináře lze telefonicky, e-mailem nebo osobně ve Vile.