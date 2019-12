Isara si Na scestí pozve Epydemyi

KDY: 14. prosince, 19:30

KDE: Dům kultury, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 160 Kč, snížené 80 Kč

Kapela Isara si na prosincovém dílu programu Na scestí dává záležet, aby bylo setkání pro diváky malým vánočním dárkem. Doufají totiž, že dobrá nálada, která panuje na pódiu během muzicírování, se přenese i do hlediště a vylepší posluchačům den. Proto si zvou hosty, se kterými je jim obzvlášť dobře a jejichž koncerty mají skvělou atmosféru. Kapela s nevšedním jménem Epydemye toto splňuje. Skvělé texty i to, že pokaždé hrají jako by to mělo být naposled z nich dělá jednu z nejvýraznějších formací českého folku. Za album Kotlina získala v roce 2015 cenu Anděl a právě vydala nové album Milé děti.

Muzeum Mladoboleslavska zve na Vánoce na hradě¶

KDY: 14. prosince, 10:00

KDE: Muzeum Mladoboleslavska, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 5 Kč



Nádvoří hradu v Mladé Boleslavi ožije jarmarkem nabízejícím tradiční výrobky od místních tvůrců, lahodné občerstvení i antikvariátní knihy. Připraven je i bohatý doprovodný program, který nabízí vystoupení dětského folklorního souboru Kominíček, zábavně poučné hry pro děti i dospělé, výstavu věnovanou tradici obdarovávání Dar, dárce, darovaný, nebo výstavu roztomilých a vtipných dobových vánočních přání a novoročenek – Šťastné a veselé. Na hradě je také připravena schránka na dopisy adresované Ježíškovi a stejně tak vánoční strom na přáníčka pro přátele příbuzné i známé návštěvníků.

Bělá pod Bezdězem zve na Vánoční jarmareček

KDY: 15. prosince, 10:00

KDE: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Zdarma



Masarykovo náměstí se promění v tržiště. Vánoční jarmark, který se bude konat v parku na náměstí, se ponese v duchu vánočních vůní a chutí a poskytne možnost odpočinout si od vánočního shonu a naladit se do správné nálady. Stánky nabídnou kromě tradičních dobrot i teplých nápojů inspiraci na vánoční dekorace i dárečky. O hudbu se bude starat skupina z Jablonce a Liberce, Damair. Dále vystoupí divadelní soubor z Vysokého nad Jizerou, který ve dvacetiminutových vstupech bude představovat horácké koledy a vyprávět krkonošské poudačky.

Adventní koncert - Schola z Bělé pod Bezdězem

KDY: 14. prosince, 16:00

KDE: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



V rámci projektu na záchranu varhan v kostele sv. Máří Magdalény: "Dejte hlas novobenáteckým varhanám", Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou zve na Adventní koncert duchovní hudby. Zpívá Schola z Bělé pod Bezdězem pod vedením Kamila Škody.

Rybova mše

KDY: 15. prosince, 14:00

KDE: kostel sv. Havla, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: -



O Vánocích roku 1796 byla v Rožmitále pod Třemšínem poprvé uvedena dnes slavná pastorální mše, začínající slovy „Hej mistře, vstaň bystře“. Jejím autorem byl zdejší kantor Jakub Jan Ryba. I dnes tato skladba neodmyslitelně patří k vánočnímu rozjímání. V havelském kostele v Mladé Boleslavi mši předvedou pěvecký sbor Boleslav a Mladoboleslavský komorní orchestr.