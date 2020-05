Turistické informační centrum Zvířetice, stejně jako samotná zřícenina hradu, otevírá své brány. Informační centrum je otevřeno od soboty 9. května a zároveň až do odvolání nabízí malý prohlídkový okruh centrem, tedy expozici a virtuální 3D model hradu, zdarma.

Samotná zřícenina se spuštěním prohlídkového provozu láká také na již třetí ročník celosezónní výpravné sci-fi hry Tajemství zvířetického trezoru. Ta zve děti i jejich rodiče k řešení úkolů, které je dovedou k tajemnému trezoru, který kdysi patřil zvířetické hraběnce Eleonoře. Otevřeno je o úterý do neděle. V úterý jen od 13:30 do 16:30, ve středu až pátek od 9:30 do 12:00 a od 13:30 do 16:30 a o víkendu od 9:30 do 12:00 a od 13:30 do 18:00.

Muzeum Mladoboleslavska otevírá ve všech městech

Muzeum Mladoboleslavska sídlí na Hradě Mladá Boleslav a organizačně spravuje jak muzeum na hradě, tak například i Muzeum Benátecka, Podbezdězí a Letecké muzeum Metoděje Vlacha. Muzeum bohužel muselo zrušit hromadné akce, ale i tak láká na mnohé zajímavé expozice. Mladoboleslavská pobočka přináší výstavy Československé zápalkové nálepky, Jak šel čas třídou TGM nebo Pověstné báchorky Mladoboleslavska. Ve Bělé pod Bezdězem se mohou návštěvníci vydat na výstavy Bělská kronika 1918-1938, Když nás baví život nebo Ohníčky, skály a my. Benátecké muzeum pak láká na fotografickou výstavu Tam někde v pastvinách.

Muzeum Bakovska láká na dobrodružnou hru

Bakovské muzeum opět otevírá své brány právě v sobotu 16. května. V otevírací době muzea si návštěvníci mohou také zahrát Velmistrovu šifru, magickou a napínavou hru odehrávající se v historickém centru Bakova nad Jizerou, kde budou hledat různé tajemné symboly. Více informací o hře zájemci najdou na stránkách velmistrovasifra.cz nebo u průvodce v muzeu. Otevřeno bude o víkendech od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00. Zájemci o prohlídku, kteří by chtěli muzeum navštívit v jiný den, si mohou prohlídku domluvit na telefonu 326 781 179.

Multikino vítá zpět diváky nabitým programem

Pro příznivce multikina Cinestar je o víkendu připraven program složený z válečného dramatu 1917, road movie Afrikou na pionýru, akčního snímku Bloodshot s Vinem Dieselem, české komedie Chlap na střídačku, animovaného filmu Frčíme, rodinné komedie Ježek Sonic, snímku Le Mans '66, hororu Lov, českého dokumentu V síti i jeho přístupnější verze V síti: Za školou.