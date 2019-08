Na Valečově ožijí legendy

KDY: 9. srpna 20:30

KDE: Letní amfiteátr Valečov, Boseň

ZA KOLIK: 250 Kč

V malebném prostředí zříceniny hradu Valečov proběhne další z koncertů Valečovského kulturního léta. Tentokrát se mohou diváci těšit na revivalový večer. Bavit je budou interpreti Freddie Mercury Revival, který předvede hity kapely Queen jako například Radio Ga Ga, Show must go on nebo I want to break free, a New Age Of Smokie, kteří původní hudbu kapely Smokie hrají v rockovém hávu. Vstupné je 250 Kč.

Komiksový záporák ovládne Putnu

KDY: 9. srpna 21:00

KDE: Zřícenina hradu Michalovice, Podlázky

ZA KOLIK: 50 Kč



Letní kino na Michalovické putně nabídne americký akční sci-fi snímek Venom s Tomem Hardym v titulní roli. Novinář Eddie Brock se stává hostitelem mimozemského symbionta Venoma a zjišťuje, že disponuje novými superschopnostmi. Zvrhlý, temný, nepředvídatelný a zuřivý Venom má za následek, že se Eddie zoufale pokouší udržet pod kontrolou své nebezpečné schopnosti, které ho současně velice přitahují.

Divadýlko na dlani zahraje na Zvířeticích

KDY: 10. srpna 17:00 a 20:30

KDE: Zřícenina hradu Zvířetice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: odpolední představení 150 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě, večerní představení 200 Kč



Zřícenina hradu Zvířetice u Bakova nad Jizerou se promění v jeviště. Pro diváky budou připravena 2 představení z repertoáru mladoboleslavského Divadýlka na dlani. Pro děti to bude Bylo nás pět aneb kluci nestárnou od 17 hodin a pro dospělé pak Mušketýři aneb co už Dumas nenapsal od 20:30. Vstupenky lze v předprodeji zakoupit v Turistickém informačním centru Zvířetice.

Potrapte mozkové závity

KDY: 10. srpna 9:00–17:00

KDE: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Plné vstupné 70 Kč, snížené 35 Kč



V sále Hieronimus II mladoboleslavského automobilového muzea probíhá během prázdnin interaktivní výstava Ráj hlavolamů, kterou na jeden den doplní workshop s názvem Den plný hlavolamů. Pro návštěvníky bude kromě stálých exponátů výstavy (drobné i maxi prostorové hlavolamy, smart games či optické klamy) připravena ještě další stovka mechanických hlavolamů k vyzkoušení.

Pohádková dopoledne „Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří“

KDY: 11. srpna 10:15, 10:45 a 11:30

KDE: zámek Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: prohlída 60 Kč a představení 40Kč



Nedělní dopoledne je na zámku v Mnichově Hradišti věnováno dětským návštěvníkům. Od 10:15 a 10:45 proběhnou dvě dětské prohlídky s průvodkyní v dobovém kostýmu, která odvypráví pověst O dvou zakletých rytířích. Od 11:30 pak v sale terreně čeká loutkové představení Červená Karkulka, které pro ně zahraje loutkové divadlo Na židli z Turnova.