Taneční večer s nádechem erotiky

KDY: 8. února, 20:00

KDE: Dům kultury Mladá Boleslav

ZA KOLIK: -

Již po 39. bude pro návštěvníky připraven večer plný hudby, tance a lechtivé zábavy. O hudbu se postará kapela Koneckonců a DJ Zdeněk Vranovský se svou diskotékou. Tematický doprovodný program zajistí travesti show Techtle Mechtle a dámská i pánská striptýzová vystoupení.

Lakuna zahraje v sychrovském klubu

KDY: 8. února, 18:00

KDE: Sychrovák, Sychrov u Mnichova Hradiště

ZA KOLIK: Do klobouku



Kapela Lakuna hraje a skládá své písně na akordeon, banjo, kytaru, baskytaru, housle a bicí. Repertoár kapely se skládá z vlastní tvorby a zhudebněných básní českých i zahraničních autorů. Koncert bude doplněn i malým občerstvením.

Zahrádkáři se mohou naučit roubovat

KDY: 8. února, 14:00

KDE: Sychrovák, Sychrov u Mnichova Hradiště

ZA KOLIK: 300 Kč



Nadšení pěstitelé, kteří by rádi obohatili svou sbírku pomocí roubování a neví, jak na to, mají možnost se to naučit. Na začátku bude účastníkům vysvětlena teorie roubování a techniky krátkého a dlouhého řezu, kterou si následně budou moci vyzkoušet na vrbových proutcích. Po ukázce roubování se budou přítomní pěstitelé moci podílet na roubování místních angreštů a rybízů. Přihlášení lze provést na zivotvsadu.cz.

Mnichovo Hradiště zve na Reprezentační ples

KDY: 8. února, 20:00

KDE: Sál Základní školy Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 200 Kč, 250 Kč



K tanci a poslechu na již 13. Reprezentačním plese města Mnichovo Hradiště zahraje kapela Big‘O‘Band. V rámci doprovodného programu vystoupí Let‘s burlesque! a taneční škola Ilma Dance, nebude chybět tombola o ceny a zlatým hřebem bude udílení Cen města. Vstupenky lze zakoupit v městském informačním centru.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký navštíví divadlo v Boleslavi

KDY: 8. února, 17:00

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 80 Kč, 90 Kč



Pohádku o tom, že opravdoví přátelé mohou společně dokázat velké věci a také o tom, že někdy je třeba otevřít 13. komnatu, abychom našli tu pravou princeznu, přijede zahrát Docela Velké divadlo Litvínov. Čtyři přátelé, princové Veliký, Dlouhý, Široký a Bystrozraký se vydají vysvobodit princeznu, kterou na svém hradě vězní zlý Čaroděj.