Zvonění do nového roku

KDY: 4. ledna, 17:00

KDE: Staroměstské náměstí, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma

Všichni, kdo si nemohli užít ohňostroj během silvestrovské noci, mají o pár dní později možnost si jeden vyzvonit. Je připraven program plný soutěží a písniček pro děti, své umění předvedou také Zuzana Stirská a Fine Gospel Time a chybět nebude ani slibovaný ohňostroj. Ten se však přivolá pouze zvoněním a cinkáním, proto: Zvonečky s sebou!

Dobrovice zve všechny nebojsy

KDY: od 3. ledna, 9:00-12:00, 13:00-17:00

KDE: Dobrovická muzea, Dobrovice

ZA KOLIK: 70 Kč



Dobrovická muzea krátce po zahájení nového roku otevírají zbrusu novou výstavu. Půjde o Strašidelnou výstavu plnou pohádkových bytostí, pro kterou exponáty zapůjčilo Kočovné muzeum strašidel Plzeň. Expozice s otevřenou náručí přivítá všechny nebojácné děti a jejich rodiče stejně jako ty, kteří se strachu teprve zbavují. Výstava potrvá do 1. března.

Divadelní představení DS Tyl

KDY: 3., 4. a 5. ledna | 19:30, 19:30 a 17:00

KDE: Divadelní sál rRadnice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: 100 Kč



Divadelní spolek Tyl z Bakova nad Jizerou si pro diváky připravil českou komedii Dva v jednom autorky Šárky Fenykové. Edita se stěhuje do nového bytu, Láďa se stěhuje do nového bytu, Edita má kamarádku Leonu, Láďa má kamaráda Berta, Edita má maminku, Láďa má bývalou ženu, ale ten byt je jenom jeden! Jak to dopadne, když se v jednom bytě sejdou lidé, kteří by spolu za normálních okolností nešli ani na pivo?

Charitativní koncert pro klavír

KDY: 5. ledna, 19:00

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 350 Kč



Série benefičních koncertů Klavír pro Boleslav pokračuje i po vánoční pauze. Tentokrát návštěvníkům divadla na zapůjčený klavír Petroff zahraje světově uznávaný pianista Ivo Kahánek a doprovodem mu bude komorní smyčcový ansámbl a basso continuo Barocco sempre giovane. Na programu koncertu jsou tři skladby Wolfganga Amadea Mozarta pro klavír a smyčce a to Koncert F dur, Koncert A dur a Koncert C dur.

Hlas benáteckým varhanám s procházkou

KDY: 5. ledna, 15:00

KDE: Hřbitov, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: -



V rámci projektu na záchranu varhan v kostele sv. Máří Magdalény: „Dejte hlas novobenáteckým varhanám“, Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou spolu se sdružením Aktivně pro Benátky zve všechny ochotné pomoci na Tříkrálovou komentovanou prohlídku Benátek. Sraz zájemců a účastníků je před hřbitovem Na Burse ve Starých Benátkách, zakončení po 17. hodině malým ohňostrojem na farní zahradě.