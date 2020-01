Jak a kde postavit hvězdárnu?

KDY: 24. ledna, 18:00

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 20 Kč

V první přednášce na letošní téma čtvrtstoletí mladoboleslavské hvězdárny se výklad zaměří na výběr místa vhodného pro stavbu hvězdárny a na důležité zásady potřebné při jeho výběru a zakládání hvězdárny. Přednášející účastníkům předvede, jak se používala takzvaná armilární sféra, což je historický přístroj používaný k demonstraci pohybu hvězd na obloze. Po skončení přednášky bude při dobrém počasí následovat pozorování noční oblohy. Kvůli nutnosti otevřít kupoli observatoře se doporučuje vzít si s sebou na pozorování dostatečně teplé oblečení.

Vernisáž fotografické výstavy

KDY: 25. ledna, 15:00

KDE: Restaurace Štěpánka, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma



Vernisáž fotografické výstavy Léta 1989 až 1990 očima kameramanů České televize Byli jsme při tom. Připravena je komentovaná prohlídka s autorem výstavy Evženem Janouškem, kameramanem ČT. Pro zájemce bude možnost v 17 hodin nahlédnout na nové oddělení chirurgie ruky MUDr. Radka Kebrleho. Výstava bude k vidění v prostorách zahrady kliniky do 25. dubna.

Utečte z Pavilonu psychiatrické léčebny v DDM

KDY: 26. ledna, 15:00

KDE: Pavilon DDM Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 50 Kč



Mladoboleslavský Pavilon DDM si pro milovníky únikových místností připravil hru založenou na stejném principu. Zdálo se vám ale někdy, že jste se nedopatřením ocitli v pavilonu psychiatrické léčebny před více než 30 lety, kde vás lékaři a zřízenci považovali za své pacienty a odkud, jak se zdá, nebylo úniku? Ne? A máte odvahu si tento sen vyzkoušet? Dvou až pětičlenné týmy s účastníky od 7 let mohou vyzkoušet řešení hádanek a úkolů k úniku zpět do reality. Průběžný start je mezi 15:00 do 16:30. Konec akce je plánován na 17:00.

Dobrovice zve na městský ples

KDY: 25. ledna, 20:00

KDE: Sokolovna Dobrovice

ZA KOLIK: 100 Kč



Dobrovice zve na již 25. Ples města Dobrovice. K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr Dance Band, doprovodný program zajistí Taneční škola FIS a mažoretky Kopretinky, chybět nebude ani bohatá tombola. Programem bude provázet Ladislav Fišer. Vstupenky lze zakoupit v Dobrovickém Informačním centru.

Turisté se vydají okolím Mladé Boleslavi

KDY: 26. ledna, 13:00

KDE: od Sportovní haly, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma



Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá procházku okolím Mladé Boleslavi. Délka trasy se bude pohybovat do 10 km a povede nenáročným terénem. Přesný itinerář vznikne až na základě aktuálního počasí. Návrat proběhne mezi 15:30 a 16:00 vlakem nebo pěšky.