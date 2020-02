Hvězdárna přiblíží objevování a dobývání vesmíru

KDY: 21. února, 18:00

KDE: Hvězdárna města Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 20 Kč

V přednášce si účastníci připomenou, jak C. Tombaugh před 90 lety objevil Pluta či úspěch první družice Explorer 1 s vědeckými přístroji, ale také osobnosti, které musely zaplatit životem: astronauty v raketoplánech Challenger a Columbia a G. Bruna, jenž byl za své názory upálen.

Bělá ožije divadlem

KDY: 22. února, 19:30

KDE: Komorní sál Městských kulturních zařízení Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: 70 Kč v předprodeji, 80 Kč na místě



Herci z Divadla SemTamFór přijíždí zahrát představení Jak jsem vyhrál válku. Dramatizace Ryanova románu je silnou a anglicky břitkou protiválečnou satirou, poukazující mimo jiné i na nesmyslnost vojenského drilu. Hlavní postavu, naivního účetního Ernsta Goodbodyho, lze přirovnat k našemu vojáku Švejkovi nebo postavám z oblíbenému seriálu M.A.S.H. 4077.

Vypravte se do zimního lesa

KDY: 21. února, 7:40

KDE: Vodkova ulice, horní stanice výtahu, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: -



Zimní pochod je nová aktivita pro méně zdatné jedince. Je potřeba vzít si s sebou svačinu. Délka pochodu je 8 km. Při deštivém počasí akce odpadá. Informace v Komunitním centru Klementinka nebo na telefonu 603 816 748.

Dospělí si mohou zahrát pár deskových her

KDY: 22. února, 19:00

KDE: Klub dětí a mládeže, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 60 Kč



Večer je určen pro všechny lidi, kteří mají rádi deskové a společenské hry. V ceně je zahrnuto malé občerstvení (káva, čaj, voda a něco malého k zakousnutí). Pití dle vlastní chuti si vezměte s sebou. Nutnost přihlášení, a to nejpozději do 19. 2. 2020.

Divadlo uvádí novou premiéru

KDY: 21. února, 19:00

KDE: Městské divadlo, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 210 Kč – 330 Kč



Vídeň druhé poloviny osmnáctého století, dvůr rakouského císaře Josefa II. Rivalita mezi zavedeným skladatelem Antoniem Salierim a nováčkem Wolfgangem Amadeem Mozartem. Oba v zajetí svých múz, své geniality, touhy po lidské slávě. Jak se dá změřit úspěch? Konfrontace geniality a průměrnosti v melodii komických oper i temného Requiem. V režii P. Kheka v hlavních rolích: D. Bambas j. h., P. Mikeska, R. Madeja a L. Končoková.