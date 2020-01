Bělá zve na Reprezentační ples

KDY: 18. ledna, 20:00

KDE: Sokolovna, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: 150 Kč

Plesová sezóna přináší již 17. Reprezentační ples města Bělá pod Bezdězem. Večerem bude provázet Jan Hejdrych, hudbu zajistí Oldřich Petrus a Sax-voice Třemošnice. Předtančení předvedou tanečníci studia Rytmus Bakov nad Jizerou, v přestávkách bude tančit skupina LET´S BURLESQUE! O půlnoci proběhne slosování vstupenek o hodnotné ceny a půlnoční překvapení. Vstupenky lze zakoupit v Knihovně Vladimíra Holana

Mnichovohradiští ochotníci zahrají Hennequionovu Lhářku

KDY: 18. ledna, 19:00

KDE: Městské divadlo Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 100 Kč nebo 200 Kč



DS Tyl Mnichovo Hradiště přináší představení Lhářka, nebo také Prolhaná Ketty, Maurice Hennequina. Manželství Ketty a Viliho je ohroženo domnělou manželčinou nevěrou. Co teď? Zachránilo by vztah mimino? A jak to zaonačit, když Vili opouští rodinný krb? Odpovědi poskytne francouzská situační komedie s řadou zvratů a zápletek. Vstupenky lze zakoupit v městském infocentru.

Turisté se vydají okolím Mladé Boleslavi

KDY: 19. ledna, 13:00

KDE: od budovy soudu, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma



Klub českých turistů Mladá Boleslav pořádá procházku okolím Mladé Boleslavi. Délka trasy se bude pohybovat od 8 do 10 km a povede nenáročným terénem. Přesný itinerář vznikne až na základě aktuálního počasí. Návrat proběhne mezi 15:30 a 16:00 vlakem nebo pěšky.

Děti zjistí Jak bylo když nebylo

KDY: 18. ledna, 15:00

KDE: Městské divadlo Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK:



Mnichovohradišťské divadlo přináší představení pro malé i velké o tom, jaké to bylo kdysi dávno, když se na světě objevil první člověk a byl na všechno úplně sám. Každý na světě některé věci zná a učí se je od svých rodičů, ti od svých a ti zase od svých. Co ale mohl dělat ten první člověk, který neměl od koho se to naučit?

Jaké astronomické úkazy přijdou letos?

KDY: 17. ledna, 18:00

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 10 Kč, 20 Kč



Hvězdárna Mladá Boleslav zve na tradiční páteční přednášku pro veřejnost, která se na začátku roku zaměří na čtení z hvězdářské ročenky a utvoření přehledu zajímavých a významných úkazů na obloze, které by si žádný hvězdář neměl nechat ujít. Po přednášce bude za jasného počasí následovat pozorování noční oblohy. Z důvodu otevření kupole se doporučuje teplé oblečení.