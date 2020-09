Sousedská slavnost zaplní ulice Mnichova Hradiště

Pro návštěvníky akce Zažít Hradiště jinak je v sobotu 12. září od 10 hodin na Masarykově náměstí a v uliciích Palackého a Mírové připraven kulturní program s koncerty pěveckého sboru Zvonky a kapel Janovec Jazz Band, Adaptace, Panoptic Summer Band, Jazz Paluba, Bambus Band a Country Stock. Doprovodný program nabídne výstup na radniční věž, skákací hrad, bleší trh, občerstvení, stánky místních spolků a sdružení, kamion zdraví a nárazový simulátor automobilové nehody.

Zdroj: Deník

Další víkendové tipy

EX 05 budou v Loděnici křtít flash disk



Rocková skupina EX 05 zahraje po delší době opět na domácí půdě. V areálu benátecké Loděnice se koncert spojený s křtem flash disku uskuteční v sobotu 12. září od 21 hodin. Křest je naplánována po 22. hodině. Jako předkapela vystoupí dvojice Honza Rákosník a Robin Puškáš. Vydávaný flask disk, který si budou moci zájemci v Loděnici koupit, je tříhodinovým záznamem narozeninového koncertu. Ten se uskutečnil v roce 2018. Člen skupiny EX 05 Jiří Rákosník tehdy slavil šedesátiny. Na pódiu se vystřídalo 24 hudebníků, kteří v hudební kariéře s oslavencem vystupovali.

Posvícení se spojí se Dny evropského dědictví



Posvícenský jarmark v neděli 13. září od 10 hodin na Masarykově náměstí ve Bělé pod Bezdězem kromě stánků nabídne poslech kapely Hašlerka, Divadlo eMILLIon přiveze pouliční kapelu na chůdách, kramářské písně a kuplety, pohádku i hry pro děti. Neděle bude věnována také prohlídce památek. V rámci Dnů evropského dědictví zdarma otevřou své brány historické objekty, jako je radnice, Česká brána, kostel sv. Václava, kostel Povýšení sv. Kříže, zámek i Muzeum Podbezdězí. Dále bude připravena projížďka kočárem a programy v jednotlivých památkách.

Ve Bělé se setkají rodáci a přátelé



Víkend 11.–13. září bude ve Bělé pod Bezdězem věnován rodákům a přátelům města. Hlavní program nabídne setkání s dobrovolnými organizacemi města, připomínku výroby ve Bělé prohlídky základní a mateřské školy i hasičské zbrojnice, komponovaný pořad se vzpomínkami na rodáky a předáváním křišťálových pečetí, které jsou oceněním za přínos pro město, koncert k 15 letům pěveckého souboru Carillon a koncerty kapel Wotazník, Sendwitch, Anarchia a Joker Beat.

Pomozte zlomit mocnou kletbu



Multikino Cinestar zve 13. září od 14:30 malé diváky na Dětskou neděli s českou fantasy pohádkou Princezna zakletá v čase. Ellena je odsouzena prožívat jeden den svého života stále dokola. Aby zachránila své království i sebe, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a kletbě se jednou provždy postavit. Návštěvníci se mohou těšit na taneční vystoupení a trénink sebeobrany, ochutnávku teplého nebo studeného nápoje, sladkou dobrotu, tvořivou dílničku a tombolu o ceny.