Infocentrum na zámku zahajuje sezónu

Novou turistickou sezónu zahájí v sobotu 6. června ve 14:00 v Infocentru na zámku v Bělé pod Bezdězem vernisáží nové expozice Příběhy městských bran v zámeckém sklepení. Jednotlivé bělské městské brány tu představí středověký život kolem i v Bělé u Bezdězu. Tak třeba Kuřivodská brána, také nazývaná Odraná bude vyprávět o zániku cisterciáckého opatství Hradiště nad Jizerou. Součástí akce bude také prohlídka výstavy Klobouky o bělské dětské manufaktuře, která proběhne od 14:30, a dílnička pro děti, kde si vyzkouší tvarování a zdobení plstěných kloboučků, která naváže v 15:00.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Turisté se vydají na Klíč



Klub českých turistů Mnichovo Hradiště zve v sobotu 6. června na výlet do Lužických hor. Vlakem odjíždějícím v 7:35 z mnichovohradišťského nádraží se přesunou do Svoru, odkud vystoupají do výšky 760 metrů na vrchol Klíč a pak budou pokračovat do Nového Boru. Pochod zabere přibližně 3–4 hodiny. Pro zájemce je následně připraven i další program v Novém Boru. Procházka po 5 kilometrů dlouhé naučné stezce Po stopách sklářského řemesla nebo návštěva sklářského muzea.

Vostrov předvede jak vypadá Decentní kravál



Vostrov open air u Mnichova Hradiště zve v pátek 5. června od 19 hodin na druhý ročník rockového hudebního festivalu Decentní kravál. Letos návštěvníkům přijede zahrát plzeňská kapela Znouzectnost, legendární pražská skupina ECHT!, mnichovohradiští Pan Sysel a další a vše zakončí Zlo z Jihu. Kapacita je z důvodu opatření omezena. Vstupenky v ceně 270 Kč lze zakoupit na místě.

Burza a Bleší trhy Mladá Boleslav jsou opět v plném proudu



Bleší trhy u Pírkova sanatoria v neděli 7. června od 6 hodin opět nabídnou kapacitu až 300 prodejců na ploše 7 tisíc metrů čtverečních. Prodejci a kupující si tak mohou vyměňovat starožitnosti, knihy, hračky, auto i moto díly, keramiku, sklo, nábytek i další. Trhy nabízí možnost objevit a získat nepřeberné množství pokladů. Prodávající za svou účast zaplatí poplatek ve výši 100 Kč. Na místě je zajištěno také občerstvení.

Pátky pro veřejnost se přesouvají ven



Tradiční Pátky pro veřejnost budou kvůli vládním opatřením probíhat buď na zahradě školy ne v lesoparku Radouč. Hvězdárna v Mladé Boleslavi si v pátek 5. června od 21 hodin připravila Procházku Sluneční soustavou. V lesoparku Radouč je instalována mobilní planetární stezka, která je nyní oblíbeným cílem rodin i školních tříd. Podrobný průběh si účastníci upřesní na začátku setkání. Páteční večer nabídne také měsíc v úplňku, který budou moci účastníci společně pozorovat.