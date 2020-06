Isara fest rozhýbe Putnu

Na letní scéně zříceniny hradu Michalovice se v sobotu 20. června od 13 hodin představí 7 kapel a písničkářů, mezi nimi Isara, MRAKOPLAŠ, Saša Niklíčková nebo Bezefšeho. Pro děti bude připraven skákací hrad, občerstvení zajistí Minipivovar Slepý Krtek Ujkovice. Svůj stánek na místě bude mít také Centrum 83, které bude prodávat výrobky z chráněných dílen. V pauzách mezi vystoupeními budou probíhat dražby raritních předmětů od vystupujících a výtěžek bude poukázán na konto AD Centra, které se zabývá diagnostikou a léčbou Alzheimerovy choroby. Celý večer završí společný závěrečný jam session.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Vyzkoušejte stopovanou Klubem českých turistů



Klub českých turistů Mnichovo Hradiště pořádá v neděli 21. června od 13 hodin poslední předprázdninovou akci Stopovaná pro malé i velké. Děti budou během cesty z dopravního hřiště v Mnichově Hradišti plnit nejrůznější úkoly, které si pro ně připraví studenti mnichovohardišťského gymnázia, a v cíli se mohou těšit na odměnu a překvapení. Také proběhne vyhodnocení akce 100 jarních kilometrů. V cíli trasy bude k dispozici oheň k opečení vlastních buřtů. Členové klubu startovné neplatí, ostatní děti zaplatí 5 Kč, dospělí 10 Kč.

Bakov oslaví den dětí opožděně



Oslava Mezinárodního dne dětí proběhne ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou i se zpožděním. O co později probíhá, o to však bude velkolepější. V sobotu 20. června od 12 hodin jsou pro děti připraveny závody dvojic na kolech, bruslích nebo koloběžkách, skákání v pytli, trefa do plechovek z dálky, skládání velkého puzzle pro nejmenší, ukázka práce hasičů například záchrana tonoucího, vyproštění z dopravní nehody nebo jízda na člunu, ukázka policejní práce například spolupráce se psem při zadržení pachatele nebo střelba na cíl airsoftovou zbraní, ale hlavně se mohou návštěvníci těšit na jízdu na koni, kterou si mohou vyzkoušet nejen děti. K dispozici bude také občerstvení.

Volnočasovým areálem se prožene Pojizerský triatlon



Všichni nadšení závodníci jsou 21. června od 9 hodin zváni ke sportovnímu klání. Už pošesté proběhne ve Volnočasovém areálu v Bakově nad Jizerou Pojizerský triatlon. Sportovci rozdělení do kategorií dle pohlaví a věku se utkají v kombinovaném závodě složeném z plavání na tři čtvrtě kilometru, jízdy na kole, jejíž 20 kilometrů dlouhá trasa povede po silnici do Bělé pod Bezdězem a zpět, a 5kilometrového běhu, který závodníci vykonají po nejbližších lesních a polních cestách a po asfaltové dráze v areálu. Přihlášky lze podávat i v den konání závodu.

Valečov roztančí Adaptace



Na letní taneční zábavě v novém amfiteátru pod Valečovem 20. června od 20 hodin účastníkům zahraje turnovská rocková kapela Adaptace. Skupina se specializuje na české i světové rockové hity od těch nejznámějších kapel, jako jsou Kabát, Harlej, Škwor, Turbo, AC/DC, Judas Priest a další, mezi něž zařadí i písničky vlastní tvorby. Lístky lze zakoupit na místě za cenu 150 Kč nebo v předprodeji za 100 Kč na Obecním úřadě v Bosni v úředních hodinách.