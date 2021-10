Navážou na přerušený pátý ročník literárního festivalu Paní Jemnou

Kdy: 8. října, 19:00

Kde: MUD, Benešov

Za kolik: Vstupné dobrovolné



Loňský rok se svým covidovým obdobím nepřál kulturním ani jiným akcím a mnoho jejich pořadatelů se snaží dohnat zameškané. Mezi ně patří i organizátoři tradičního Benešovského literárního festivalu. V pátek 8. října navážou na přerušený pátý ročník v Muzeu umění a designu Benešov čtením Halasových veršů a úryvky z Tilleho životopisu spisovatelky Boženy Němcové pod názvem Paní Jemná. Účinkují Marta Vančurová, Jiří Klem a Petr Maceček na housle. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován Centru domácí péče RUAH o.p.s. v Benešově.

Richard Strouhal vystaví své fotky v infocentru v Sázavě

Kdy: Od 8. října

Kde: Infocentrum Sázava

Za kolik: Zdarma

Sázavskou přírodu a makrofotografie představí na své výstavě Richard Strouhal. Ta bude zahájena vernisáží v pátek 8. října od 18 hodin v sázavském inforcentru. Návštěvníci mohu například vidět čápa černého lovícího na sázavském jezu a i jiné méně běžné druhy ptactva, např. pěnkavu jikavec, která se k nám na zimu ze severu přilétá ohřát. Největší část výstavy je však věnovaná makrofotografii.

Podpořte svou účastí Matyáška s dětskou mozkovou obrnou

Kdy: 9. října

Kde: Zámecký park Konopiště

Za kolik: 100 korun



Českomoravská federace Nordic Walking pořádá v sobotu 9. října již 5. ročník charitativního pochodu na Konopišti. Letošní ročník vylepšili pořadatelé o možnost účastnit se pochodu z jakéhokoliv koutu světa. Předešlé ročníky se setkaly s velkou vlnou solidarity, no ne každý walker se mohl v daný den a čas dostavit na Konopiště. Tak jsme si řekli, že pomoct můžete odkudkoliv. A pro letošek spouští i online pochod. Výtěžkem účastníci podpoří Matyáška s dětskou mozkovou obrnou. Bližší informace naleznete na www.charitativnipochod.cz.

BEROUNSKO

Na Broumský špacír se turisté vydají již podvaadvacáté

Kdy: 9. října, 7:30

Kde: Škola, Broumy



Broumský špacír. Tak se jmenuje turistický pochod, jehož dvaadvacátý ročník se uskuteční v sobotu 9. října. Zúčastnění si budou moci vybrat, na kterou z trojice tras se vydají. Připraveny pro ně budou cesty dlouhé 10, 16 a 20 kilometrů. Startovat mohou zájemci od místní školy v době od 7.30 do 10.30 hodin. Za startovné dospělí dají 20 korun, děti pak 10 korun. „Start je na vlastní riziko. Děti do 15 let v doprovodu dospělých, nebo s písemným souhlasem rodičů. Všichni účastníci jsou povinni nahlásit návrat v cíli pochodu do 16 hodin,“ upozorňují pořadatelé s tím, že každý účastník obdrží účastnický diplom a drobné občerstvení. V cíli navíc bude připraveno bohaté pohoštění připravené SDH Broumy.

Čarodějnický učeň dorazí do berounského kulturního domu

Kdy: 10. října, 14:00

Kde: Kulturní dům Plzeňka, Beroun

Pohádku Metropolitního divadla Praha s názvem Čarodějnický učeň bude moci zhlédnout publikum berounského Kulturního domu Plzeňka. Napínavý a poutavý muzikálový příběh, který je provázen kouzly, světelnými efekty a muzikálovými písničkami, začíná ve 14 hodin. „Jednoho dne do kraje až na konci světa, po dlouhé řece Minaj, připluje košík s malým chlapcem jménem Melory. V temném kraji plném skřetů, divokých víl a tajemných bytostí žijí odedávna dvě čarodějnice… Třeštice a Euforie. Čarodějnice se malého chlapce ujmou a vychovají z něj malého čaroděje,“ uvádí do děje veřejnost pražské divadlo

Lenka Jankovská a Bára Vaculíková představí v Hořovicích nové CD

Kdy: 8. října, 20:00

Kde: Klub Labe, Hořovice



Zpěvačky Lenku Jankovskou a Báru Vaculíkovou spojuje projekt Mateřská.com. „Shrnuje jejich pocity a zkušenosti v rolích matek, které se snaží skloubit své hudební ambice s mateřskou "dovolenou". S humorem a ironií rapují a zpívají o mateřství bez růžových brýlí,“ vysvětlují organizátoři akce, při které v hořovickém Klubu Labe tyto zpěvačky představí své CD s názvem Automatka.

Hudbo hraj! Chyňavští si užijí posvícení

Kdy: 9. října, 18:00

Kde: Dělnický dům, Chyňava

Za kolik: 100 korun

Občané Chyňavy budou o víkendu slavit místní posvícení. A jaké by to bylo posvícení bez tradičního posezení při hudbě? To se uskuteční v sobotu K tanci a poslechu bude všem přítomným hrát Trio P. Jungmana. Občerstvení je zajištěno.

BOLESLAVSKO

Loděnicí bude znít punk i folk

Kdy: 8. října, 20:00

Kde: Klub Loděnice, benátky nad Jizerou

Za kolik: 100 korun

Benátecký Klub Loděnice v pátek večer navštíví s koncertem hned čtyři interpreti. Prvním z nich je kapela Tři a Kordy. Dalšími, kdo potěší diváky, budou alternativní post-punková skupina Schrodingerova kočka, kapela Kanaďana Todda Nesbitta Nesbitt's Inequality a folk country kapela z Prahy Vepřové prase.

Děti budou tahat velikou řepu

Kdy: 10. října, 10:00, 11:00

Kde: Nezávislé divadlo, Holé Vrchy

Za kolik: 60 kotun

Nezávislé divadlo z obce Holé Vrchy zve malé diváky na představení Malá pohádka o veliké řepě. Příběh divadlo zahraje pro velký zájem hned dvakrát. Vstupenky je možné zakoupit na telefonu 605 729 756.

Bavorské slavnosti piva zavítají také do města automobilů

Kdy: 8.–9. října

Kde: Altán, Mladá Boleslav

Že je české pivo nejlepší na světě, se všeobecně ví, ale největší slavnosti piva mají sousedi v Bavorsku. Tyto oslavy se nyní řítí i do města automobilů, přesněji do Altánu v parku Výstaviště. Návštěvníky na Oktoberfestu v Altánu čekají pořádné tupláky, živá hudba, bavorské speciality a potoky piva.

V Mladé Boleslavi se sešli řezbáři

Kdy: Do 8. října

Kde: Pluhárna, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Už po osmé se koná setkání uměleckých dřevosochařů a streetart umělců v Mladé Boleslavi. Tentokrát se akce odehraje v areálu Pluhárny, kde mohou návštěvníci živě sledovat práci umělců. Ti jsou letos sezváni z celé České republiky a vytvoří lavičky na téma Literatura. Metalové sympozium se bude odehrávat i na dalších místech města. V rámci doprovodného programu budou u Bondy centra streetartisté Jan Jírovec a Patrik Proško malovat 3D obraz na téma Nástroje Leonarda Da Vinci, v parkovacím domě Klaudiánovy nemocnice bude na téma Vesmír malovat Kaer8th a v podchodu pod tratí na Krásné louce bude na téma Džungle malovat Lukero. A nakonec 8. října v areálu Pluhárny zahraje od 18 hodin skupina Už jsme doma.

Sokolové vzpomenou na padlé

Kdy: 8. října, 18:00

Kde: Sokolovna, Mladá Boleslav

Za kolik: Zdarma

Památný den sokolstva ve spojení s Večerem sokolských světel přinese do sokolovny zajímavý program. Pro mladší i starší děti a mládež jsou připraveny úkolové hry založené na třech hodnotách, svobodě, vlastenectví a statečnosti. Vítěz bude odměněn poctou nést jeden z důležitých praporů. Pro odvážlivce bude umožněn výstup na střechu sokolovnys doprovodem. A na závěr budou účastníci pouštět ve fontáně na Výstavišti lodičky se svíčkami za duše padlých sokolů za 2. světové války.

Festiválek pozve na dobré jídlo

Kdy: 9. října, 12:00

Kde: Zahrada, Mnichovo Hradiště

Za kolik: Zdarma

Již třetí Zahrada Day v příjemném prostředí občerstvení Zahrada nabídne malý sousedský food festiválek převážně místních nadšenců. V nabídce stánků bude například jablečný mošt, masové speciality jako je jehněčí tomahawk nebo krkovice light, podzimní klasika ve formě dýňové polévky, jedinečné řízečky nebo sladká tečka v podobě věnečků či horkého nápoje..

KLADENSKO

Kuchaři budou v Tuřanech soupeřit ve vaření guláše

Kdy: 10. října, 13:00

Kde: U Jezírka, Tuřany

Za kolik: 200 korun

Souboj kuchařských týmů ve vaření kotlíkového guláše se uskuteční v neděli 10. října v Tuřanech. Konat se zde bude totiž takzvané Hejkalovo gulášování. Startovné je 200 korun, přičemž v jeho ceně je 1 kilogram hovězího masa, 1 kilogram cibule, dřevo, voda, chléb. „Veškeré vybavení a suroviny, kromě masa a cibule, si obstarají soutěžící,“ uvedli organizátoři s tím, že vaření bude probíhat až na místě a o vítězi rozhodne odborná porota.

Bazárek kavárny U Kočičích tlapek pomůže kočkám bez domova

Kdy: 9.–10. října, 11:00

Kde: U Kočičích tlapek, Kladno

„Pan kocourek z Feliti vás zve do kočičí kavárny U Kočičích tlapek na náměstí Starosty Pavla na prodejní charitativní bazárek,“ lákají pořadatelé na akci, která se koná v sobotu a v neděli v době od 11 do 18 hodin. V kavárně budou pro veřejnost připraveny slané speciality, dorty, káva, čaj a samozřejmě také přítulné kočky k pomazlený. „Budeme tam i my se spoustou krásných kočičích drobností. Svým nákupem v charitativním krámku přispějí kupující kočkám bez domova z celé České republiky. Ty lze podpořit také věnováním věcí do bazaru. „Veškerý výtěžek putuje na kastrace venkovních koček a jak všichni víme, u kastrací to začíná,“dodali pořadatelé.

Nad Brandýskem se budou vznášet draci

Kdy: 10. října, 15:00

Kde: Brandýsek



Zatímco minulý víkend turisté mohli vyrazit na pochod Do Žiliny bez pasu, tento budou moci zdolat trasy Drvotovy stezky. Ta začíná na fotbalovém hřišti v Kamenných Žehrovicích. Vyráží se v 10 hodin. „Půjdeme klidnou chůzí 12 nebo 6 kilometrů dlouhou procházkou před Kalspot, Mrákavy, Německou Lhotu a Srby, kolem pomníčku Václava Drvoty, po němž je stezka pojmenována,“ uvedli pořadatelé. Cíl bude opět na fotbalovém hřišti, kde každý turista dostane voňavého buřtíka a diplom.

Skupina Mandala pokřtí nové CD a představí videoklip

Kdy: 9. října, 19:30

Kde: Na Střelně, Slaný

Křest autorského CD skupiny Mandala se uskuteční v sobotu 9. října ve slánské restauraci Na Střelně. Veřejnost se může těšit na představení nové desky s názvem Buď svůj, k ní bude zároveň odhalen také nový videoklip. „Kmotrou CD bude písničkářka Simona Klímová a proběhne i video-projekce klipu,“ uvádí skupina. Akce začíná v 19.30 hodin. Rezervace vstupenek je nutná, a to na telefonu 602 171 152.

KOLÍNSKO

Ve společenském domě se sejdou sběratelé

Kdy: 9. října, 7:30

Kde: Městský společenský dům, Kolín

Za kolik: 10 korun

Už šestnáct let se v saloncích MSD setkávají sběratelé především známek, mincí a pohledů, kromě tohoto artiklu ale mezi nimi najdete i nabídku dalšího sortimentu, včetně toho spadajícího do termínu bleší trh.

Ochutnejte na Karlově náměstí streetfoodové dobroty

Kdy: 9. října, 10:00

Kde: Karlovo náměstí, Kolín

Za kolik: Zdarma

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Na to všechno se můžete těšit v sobotu na Karlově náměstí. Tak neseďte doma a doražte ochutnat pochoutky připravované přímo před vašimi zraky.

Kolínské divadlo v sobotu nabízí vtipnou komedii

Kdy: 9. října, 19:00

Kde: Městské divadlo, Kolín

Za kolik: 280–390 korun

Kouzelná komedie Zkurvení havlisti o třech mužích, kteří rozumí všemu. Hubert, Bořek a Vladan chodí pravidelně do sauny. Vyhřát se a probrat současnou společnost, politiku, zdravotnictví, ekonomiku, fotbal, autobazary, Evropskou unii, raketové motory, kulturu a vatu. Se vzrůstající teplotou stoupá i jejich nasazení a angažovanost. Máte-li také zájem o lidstvo, tak přijďte, tihle chlapíci vás nakopnou určitě správným směrem… Hrají: M. Hanuš, D. Gondík / K. Zima, T. Měcháček.

Prohlédněte si výstavu Offline Petra Přichystala

Kdy: Po celý říjen

Kde: Galerie 99, Kolín

Offline, tak se jmenuje výstava Petra Přichystala, rodáka z Kolína a bývalého absolventa ZUŠ Františka Kmocha, kterou si budete moci prohlédnout celý říjen v kolínské Galerii 99. Jedná se o průřez tvorbou akvarelem a kvašem, přičemž některé obrazy vznikly přímo v plenéru a zaměřují se na studii světla a barev v reálných podmínkách. Název odráží nejen tento fakt, ale i odklon od digitální tvorby a především setkání lidí po dlouhém období, kdy se vše odehrávalo ve virtuálním prostoru.

KUTNOHORSKO

Navštivte Princeznu na hrášku

Kdy: 10. října, 16:00

Kde: Městské Tylovo divadlo Kutná Hora

Za kolik: 80 korun

Pražské Divadlo Ančí a Fančí bude v neděli hostovat v Tylově divadle v Kutné Hoře s loutkohereckým představením Princezna na hrášku na motivy klasické pohádky H. Ch. Andersena. Jenom jedna princezna má to štěstí, aby se zalíbila rodičům prince Drahoslava. A právě o tom bude pohádka plná krásných loutkových scén, legrace a činoherních interaktivních prvků.

Kutnohorské kino promítne dokument Karel

Kdy: 8. října, 19:00

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 130 korun

Božský Kája. Všichni jsme ho znali a milovali. Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila s kamerou tam, kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. A tak může nabídnout autentický a jedinečný filmový portrét plný nečekaných vzpomínek.

Opera Boris Godunov zazní v přímém přenosu

Kdy: 9. října, 18:45

Kde: Kino Kutná Hora

Za kolik: 300 korun

Přímý přenos z Metropolitní opery v New Yorku si můžete užít v kutnohorském kině. Basista René Pape patří k nejlepším současným interpretům role Borise Godunova, cara, jehož trýzní touha po moci, které se však zároveň děsí. Musorgského mistrovské dílo bude řídit Sebastian Weigle v jeho původní verzi z roku 1869. Představení působivě zachycuje naději a utrpení ruského lidu i samotného vladaře.

Na Malé scéně Dusíkova divadla zazní na festivalu dechová hudba

Kdy: 10. října, 16:00

Kde: Dusíkovo divadlo, Čáslav

Věnovanka, Malá dechovka, Kmochovka a Havličkobrodská 12. Tyto čtyři kapely můžete už v neděli slyšet na Malé scéně Dusíkova divadla Čáslav na čtvrtém ročníku Festivalu dechových hudeb 2021. Nezapomeňte si už dnes rezervovat na akci místa, zazní to nejlepší z české a moravské dechovky.

MĚLNICKO

Kokořínsko láká k procházce přírodou nebo návštěvě hradu

Kdy: Kdykoli

Kde: Kokořínsko

Mělník je královským věnným městem, které leží na soutoku našich dvou největších řek. Nejkrásnější pohled na jejich splynutí je určitě z terasy mělnického zámku. Na dohled ze zámecké vyhlídky se nachází také Kokořínsko, jedinečný kraj s krásnými skalami, pískovcovými věžemi a jezírky, po kterém je radost se toulat a které nabízí stále něco nového k objevování. K výletu láká například hrad Kokořín vzdálený od Mělníka 14 kilometrů, které je možné překonat pěšky, na kole nebo autem. Procházkou přírodní rezervací Kokořínské údolí je možné objevit nejednu přírodní zajímavost. Jednou z nejoblíbenějších jsou Pokličky, skalní útvary, které připomínají obří zkamenělé houby.

Jedy se nachází všude kolem nás

Kdy: Do 31. října

Kde: Regionální muzeum Mělník

Za kolik: 25/15/60 korun

Už jen tento měsíc mohou návštěvníci Regionálního muzea Mělník vidět výstavu Jedu v jedu, která přibližuje živočišné i rostlinné jedy, s nimiž se může setkat kdokoli. Součástí expozice tak jsou akvárium s jedovatými rybami, vypěstované „jedule“ durman, rulík nebo blín a terárium s jedovatými pavouky stepníkem a zápřednicí, mlokem a ropuchou. V rámci výstavy budou poprvé představeny ukázky ze vzácného herbáře Jaroslava Mikuláše, jehož nejstarší herbářové položky pochází z roku 1882.

Pop-rock rozduní Mydlárnu

Kdy: 8. října, 21:00

Kde: Stará Mydlárna, Mělník

Mělnický klub Stará Mydlárna v pátek přinese hned dvě mělnické pop-rockové kapely. První z nich je Blackrows. Ta diváky potěší melodickým rockem vlastní tvorby s českými texty. Druhá kapela, Pátá dimenze, hraje taktéž výhradně vlastní tvorbu. Obě kapely prošly změnou v sestavě, a tak se těší, že staré fanoušky potěší stejně jako předtím a že možná získají také nějaké nové.

NYMBURSKO

Adam Mišík pohovoří od srdce v talk show Davida Šitavance

Kdy: 8. října, 19:00

Kde: Lázně Poděbrady

Za kolik: 99 korun

Mladý zpěvák, skladatel a herec Adam Mišík se stane devátým hostem v pořadu moderátora Davida Šitavance. Diváci pořadu s názvem Hovory od srdce se dozví novinky ze života mladého umělce, mladšího syna hudebníka Vladimíra Mišíka, kterému od malička film a televize ani divadlo není cizí. Objevil se také v Letních shakespearovských slavnostech pod vedením Jiřího Menzela. Vstupenky je možné zakoupit přes GoOut, v recepcích hotelů Lázní Poděbrady, a.s. a na místě.

Dožínky oslaví zemědělci, chovatelé a zahrádkáři v Lysé

Kdy: 7.–10. října, 9:00

Kde: Výstaviště, Lysá nad Labem

Za kolik: 120/80 korun

Odložené slavnosti se konečně dočkají zemědělci, zahrádkáři, chovatelé a zájemci o tyto obory na výstavě a veletrhu Podzimní Zemědělec 2021. Dozví se, jak na škůdce, pěstování zeleniny, vyhlásí potravinu roku. Zvěřinové vaření zažijí zájemci s panem Sapíkem. K dožínkám patří zábava, dobré jídlo a hudba. O tu se postará harmonikář Josef Janoušek, kapela Třehusk, Malá dechovka Kmochovka – Harmonie 1872 Kolín a dechová hudba TÁBORANKA. Vystoupí místní krojovaný soubor Baráčníci z Lysé nad Labem. Vyhlásí výsledky několika soutěží, jako Středočeský šupináč 2021.

PŘÍBRAMSKO

Opět můžete navštívit Jánský důl v Hornickém skanzenu

Kdy: Úterý–neděle, 9:00–17:00

Kde: Hornický skanzen, Březové hory

Za kolik: 40/20/100 korun

Milovníci podzemí se opět mohou těšit na návštěvu Jánského dolu v Hornickém skanzenu Březové Hory. Ten je po dočasné uzavírce opět přístupný veřejnosti. Trasa, která je součástí nabídky areálu dolu Anna, vede přes spojovací překop mezi dolem Anna, zaraženým v roce 1789, a jámou Prokop z roku 1832 na náraziště prvního patra tohoto dolu v hloubce 44 metrů. Součástí okruhu, který vede kolem Jánské jámy pocházející z 1. třetiny 18. století, je část odvodňovací štoly Karla Boromejského, založené patrně v roce 1708, a rovněž komora vodního kola.

Vydlabejte si svou dýni v Čechově stodole

Kdy: 1.–31. října, 9:00–16:00

Kde: Buková u Příbramě

Za kolik: Dle ceníku



Čechova stodola Buková u Příbramě je místem, kde můžete celý říjen plnit zábavné úkoly ve stodole plné skřítků, vydlabat si svou dýni, malovat, prohlédnout si zvířátka. Nebo si jen tak posedět na zahradě u kávičky a výborné palačinky s domácí marmeládou. Ve všedni den devíti do čtrnácti hodin předem objednané skupiny, školy, školky, o víkendu do šestnácti pro širokou veřejnost.

Přijďte na slavnost u Pacholeckého rybníka

Kdy: 10. října, 14:00

Kde: Pacholecký rybník, Hvožďany

Ve Hvožďanech se uskuteční v neděli 10. října od čtrnácti hodin slavnost spojená s obnovou Pacholeckého rybníka. U něj se můžete těšit na bohatý program pro celou rodinu, občerstvení, soutěže, střelbu ze vzduchovky, dílničky a k dobré náladě zahraje při slavnosti Pepa Janoušek a spol.

RAKOVNICKO

Myslivci pro děti připravili vycházku za sovami

Kdy: 10. října, 13:00

Kde: Břežany

Myslivecký spolek Javorna Čistá pořádá akci pro děti a rodiče, v rámci které zúčastnění vyrazí v neděli s myslivci na vycházku do přírody za sovami. Sraz je ve 13 hodin u špejcharu v Břežanech. Na příchozí čeká vycházka do přírody s cílem v Cihelně. Cestou bude probíhat naučně-zábavný program s mysliveckou a soví tématikou, který je určený primárně pro děti. „Vezměte si s sebou pevnou obuv a vhodné oblečení podle počasí,“ uvedli myslivci s tím, že je zajištěno občerstvení. Pro děti bude připravena limonáda a opékání buřtů zdarma.

Dobrovolníci v rámci akce Ukliďme Česko uklidí okolí Křivoklátu

Kdy: 9. října, 9:00

Kde: Amalín

Ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky, přičemž jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. A jedním z mnoha míst, které se do ní zapojí, bude také Křivoklát. Stane se tak s malým zpožděním oproti jiným obcím. Všichni dobrovolníci se sejdou na Amalíně u místního rybníka. Dobrovolníci mohou přijít bez jakéhokoli vybavení, protože rukavice a pytle budou zajištěny pořadateli. Vybaveni by měli být pevnou obuví.

Děti z Jesenice a okolí si užijí pouštění draků

Kdy: 9. října, 14:30

Kde: Fotbalové hřiště, Jesenice



Fotbalové hřiště v Jesenici výjimečně nebude patřit dvěma týmům, které se snaží vstřelit balón do soupeřovi branky. Na programu je totiž drakiáda, a tak si tradiční zábavu v podobě pouštění papírových draků užijí především děti. Doma vyrobení draci se mohou zúčastnit soutěže o létajícího i nelétajícího draka, podmínkou je jen vlastnoruční výroba. Připraveny budou různé doprovodné soutěže, zároveň bude připraveno také opékání špekáčků

Rakovničané zhlédnou filmy o myších, Gottovi nebo Bondovi

Kdy: 10. října, 10:00, 14:00, 17:00

Kde: Kino Rakovník

Nedělní den se v Rakovníku ponese ve znamení filmu. Místní kino si pro své návštěvníky totiž připravilo hned trojici snímků. Promítání začíná už v 10 hodin, kdy se na plátně objeví animovaný rodinný příběh myšky Šupito s názvem Myši patří do nebe. Následovat bude od 14 hodin film Karel. Tento snímek režisérky Olgy Malířové Špátové nabízí ojedinělý pohled do soukromí a do duše fenomenálního Karla Gotta. Posledním filmem, který si publikum v neděli bude moci užít, pak bude film Není čas zemřít. V něm se od 17 hodin Daniel Craig jako James Bond, agent 007, bude muset vypořádat s další misí.