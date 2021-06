Tři sestry míří na Vostrov

KDY: 5. června, 17:30

KDE: Vostrov, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 490 Kč

Legendární kapela Tři sestry se vrací do open baru Vostrov u Mnichova Hradiště. Diváci se mohou těšit na Lou Fanánka Hagena, Veroniku Borovkovou, Tomáše Doležala, Ronalda Seitla, Zdeňka Petra, Petra Lukeše a Martina Roušara, kteří jim předvedou své nejlepší hity z žánrů punk, rock i hardcore. Jako headliner zahrají Tři sestry až od 21:30. Předskakovat od jim budou DJ Venoven Zmarchrob, který se bude o hudbu starat už od 17:30, a Pirates of the Pubs, kteří převezmou štafetu od 20:00. Samozřejmostí je dodržování vládních nařízení, mezi nimiž je nutnost doložení platného negativního testu, certifikátu o očkování nebo potvrzení o prodělání nemoci Covid 19 v posledních 180 dnech. Testovat se návštěvníci budou moci i na místě před vstupem do areálu.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Na Valečov se valí rocková nálož

KDY: 4. června, 20:00

KDE: Letní amfiteátr Valečov

ZA KOLIK: 400 Kč



Valečovské kulturní léto je tu! V kulisách kulturní památky, hradu Valečov, se opět budou odehrávat koncerty, které uspokojí každého milovníka hudby. První valečovský večer nabídne lahůdku pro zastánce rocku a metalu. Vystoupí zde oblíbené kapely Harlej a Komunál. Večer bude moderovat Martin Hájek a do areálu bude umožněn vstup už od 19 hodin. Místa k sezení budou zajištěna, navíc bude také možné usadit se na dece na trávě v celém areálu letního amfiteátru.

Dobrovice pořádá Jarní koncert

KDY: 6. června, 14:00

KDE: Palackého náměstí, Dobrovice

ZA KOLIK: Zdarma

Také město Dobrovice se začíná probouzet z tvrdých protikovidových opatření. A aby svým občanům nahradilo oblíbený prvomájový koncert, pořádá v neděli Jarní koncert, na kterém vystoupí Dechová hudba Dobrovanka a dobrovické mažoretky.

Podpoříte zdraví a zdravotníky?

KDY: 5. května, 9:00

KDE: Sokolovna, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Tradiční akce Běh naděje se bohužel letos neuskuteční, ale benátecký Sokol přišel s náhradní alternativou, kterou je Běh pro zdraví. Jeho start bude probíhat mezi 9. a 10. hodinou u sokolovny a běžci budou vyrážet po skupinkách. Dobrovolné vstupné bude použito pro Městské Centrum komplexní péče a jeho zaměstnance.

Bazény otevírají své brány a těší se na návštěvníky

KDY: Od 1. června

KDE: Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: Podle platných ceníků

Městský bazén Mladá Boleslav byl otevřen v úterý 1. června. Návštěvníci musí plnit veškeré nařízení MZ ČR. To znamená prokázat se negativním testem, který podstoupili v oficiálním odběrovém centru, certifikátem o očkování, nebo dokladem o prodělání nemoci Covid -19 v posledních 180 dnech. Otevírací doba je Po-Pá: 10:00–22:00, Víkendy a svátky 8:30–22:00, kondiční plavání Po–Pá 6:00–10:00. Otevřené je i Koupaliště Benátky nad Jizerou nebo Volnočasový areál Bakov nad Jizerou.

Zhlédněte záznam inscenace v podání dua Dubnička Lahoda

KDY: Možnost zhlédnout do konce srpna

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 111-222 Kč



Dubnička & Lahoda za sebou zanechali pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poesie. Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.

Pusťte si online projekci divadelní hry Carmen

KDY: 5. června

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100-200 Kč

Bizetova Carmen patří k největším repertoárovým stálicím operních divadel. Libreto napsala zkušená dvojice H. Meilhac a L. Halévy podle novely Prospera Mériméa zpracovávající skutečný příběh. Bizet zemřel tři měsíce po neúspěšné premiéře Carmen a nedožil se tedy jejích pozdějších úspěchů. Carmen na své současníky působila zcela nově, neboť realisticky zpracovává příběh nešťastné lásky dona Josého k cikánce Carmen, která jej vyprovokuje k žárlivosti, když se zamiluje do toreadora Escamilla. José nepustí Carmen na corridu, při níž Escamillo úspěšně vítězí, a zabije ji. Bizetova strhující hudba je inspirována španělskými lidovými rytmy, zejména seguidillou a habanerou. Vedle známých árií a duet mohou diváky zaujmout též velkolepé sborové scény. Hudebního nastudování se v Divadle J. K. Tyla ujal dirigent Jiří Štrunc, režie ředitel Martin Otava.

Co by se stalo, kdyby prase mělo křídla?

KDY: 5. června, 18:00

KDE: GoOut.net

ZA KOLIK: 100 - 300 Kč



Nejen ke Dni dětí připravilo Divadlo v Dlouhé speciální dárek – záznam koncertní verze inscenace Kdyby prase mělo křídla, který vznikl u příležitosti 70. narozenin Petra Skoumala v roce 2008. Diváci a posluchači se mohou těšit na deset dětských hitů z per Petra Skoumala, Emanuela Frynty, Pavla Šruta a Jana Vodňanského jako Kolik je na světě, Když tygr jede do Paříže, Když jde malý bobr spát, Kdyby prase mělo křídla a další v podání autorů a herců Divadla v Dlouhé.

Vydejte se do Guatemaly a Belize

KDY: 6. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Střední Amerika je nesmírně pestrým regionem, který má své jedinečné kouzlo. Právě zde se nacházejí dnes již dvě zcela odlišné země, které však sdílí určitou míru nebezpečí, stejně jako indiánské památky z dob, kdy této oblasti vládli Mayové. Guatemala si i v 21. století zachovává ráz tradiční země, ve které se setkáte s běžným nošení indiánské módy, praktikování rituálů s příměsí křesťanství či gastronomií, která se po staletí nezměnila. Belize je rádoby moderním státem, kterému nechybí překrásné pláže, skvělé potápěčské lokality, ale i hrubost nočního života či okrajových částí měst (To lze vnímat i ve větších městech Guatemaly, potažmo velké části amerického kontinentu). Anglicky mluvící země se vymyká toliko typické španělštině, jenž pohltila většinu Ameriky na jih od Spojených států. Přednáška Vladimíra Váchala Vám představí obě země z mnoha úhlů pohledu a na skok Vás zavede i do sousedního Hondurasu, kam se lze vydat za dalšími z řady indiánských měst své doby.