Dobrovická muzea představují nové výstavy obrazů a letní program

KDY: Do 31. srpna

KDE: Dobrovická muzea, Dobrovice

ZA KOLIK: 200/150 Kč

Dobrovická muzea otevírají dvě nové výstavy. První z nich, která byla zahájena v sobotu a potrvá do 27. srpna, se jmenuje Paní Božena pro XXI. století a představí textilní obrazy inspirované osobností, dílem i krajem mládí Boženy Němcové. Druhá výstava, s názvem Krajiny mého srdce, bude zahájena v sobotu 3. července a potrvá do 6. srpna. Návštěvníci na ní uvidí obrazy Vladimíra Vlka a Jaroslava Najmana. Zároveň muzeum do svých sbírek zve rodiče s dětmi na prázdninový program Zkuste vynálezy, v jehož rámci si při prohlídkách vyzkouší jednoduché pokusy. Program bude probíhat od 1. července do 31. srpna. Navštívit je také možné stálou expozici muzea, která nahlédne například do historie a současnosti cukrovarnictví.

Vánoce v létě? S jakbkenickými bohémy klidně

KDY: 3. července, 15:00

KDE: TJ Sokol Jabkenice, Jabkenice

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné



Spolek nedokonalé kultury jabkenických bohémů zve k netradičním oslavám letního slunovratu. Můžete si tak užít Vánoce na začátku letních prázdnin. Chybět tak nebude rozbalování dárků (každý návštěvník by měl jeden přinést, aby mu mohl být jiný nadělen), zpívání koled u stromečku i zimní radovánky jako je biatlon (vlastní běžky výhodou, střelné zbraně nebudou potřeba), klouzaná a soutěže o nejlepší bramboroý salát, vánočku nebo letní cukroví. Doporučuje se přijít v teplém oblečení, aby nehrozilo podchlazení či omrzliny.

Hudebníci zahrají pro tornádem poničenou obci Hrušky

KDY: 4. července, 13:00

KDE: Solec u Kněžmosta

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Na pomoc obci Hrušky u Břeclavi, která byla jednou z obcí postižených tornádem, se sejdou umělci i v Solci u Kněžmostu. Na Bleskovém festiválku zahrají bez nároku na honorář Jiří Zonyga, Naty Hrychová, Kabát revival Vnasdorf, Krucipüsk, Rimortis, Balage Band, Viktor Dyk a WAW nebo Koneckonců. Na pomoc poputují také peníze z prodeje občerstvení, dražby merche známých kapel a vybrané dobrovolné vstupné.

Rodinný den rozdovádí malé i velké

KDY: 3. července, 14:00

KDE: Michalovická Putna, Michalovice

ZA KOLIK: Zdarma



Pro rodiče s dětmi bude na Michalovické Putně během sobotního odpoledne připraven Rodinný den. Návštěvníci letního amfiteátru se mohou těšit na malování na obličej, hry o ceny, show Rozdováděná Afrika, divadýlko pro děti, zmrzlinu a stánky s dalším občerstvením. Areál bude otevřen hodinu před začátkem programu.

Zhlédněte film Služebníci z pohodlí domova

KDY: 4. července, 21:00

KDE: MojeKinoLive.cz

ZA KOLIK: 110 Kč

Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Jejich učitelé ze strachu před zrušením kněžského semináře vychovávají bohoslovce do podoby vyhovující komunistické straně. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace, nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.