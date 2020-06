Tři sestry se řítí na Vostrov s Gambrinus tour

Legendární punková kapela Tři sestry vyráží na turné s názvem Gambrinus 11° tour. Diváci se tak v pátek 12. června od 18 hodin v mnichovohradišťském open air klubu Vostrov mohou těšit na Lou Fanánka Hagena, Veroniku Borovkovou, Tomáše Doležala, Ronalda Seitla, Zdeňka Petra, Petra Lukeše a Martina Roušara, kteří jim předvedou své nejlepší hity z žánrů punk, rock i hardcore. Původní omezení, kvůli kterým byl v plánu i druhá koncert v sobotu, již neplatí, proto se bude konat pouze jeden koncert. Vstupenky budou k dispozici také na místě v den konání koncertu. Cena jedné vstupenky je 490 Kč.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Michalovická Putna zahajuje letním kinem



Kulturní program Bokule 2020 na Michalovické Putně začne už 12. a 13. června promítáním letního kina. V pátek 12. promítne kino v letním amfiteátru zříceniny hradu Michalovice hororovou klasiku v žánru brutálních krváků Pátek třináctého, v sobotu 13. přijde na řadu hudební hit Pomáda s Olivií Newton John a Johnem Travoltou. Vstupné je 100 Kč, areál a stánek s občerstvením bude otevřen od 21:00.

Festival Havloděj zve na divadlo, koncert i výstavu



Festival Havloděj se letos uskuteční v pátek 12. června od 17 hodin v Havelském parku v Mladé Boleslavi a potěší příznivce všech druhů umění. Od 17 hodin se divákům představí pražské Divadlo Kolonie s inscenací Bacha na Bacha. V 18 hodin vypukne tvůrčí dílnička pro děti pod taktovkou členek Divadla Kolonie a zároveň proběhne vernisáž výstavy soch Sestup na půdu, která se odehraje v Galerii sv. Havla. A nakonec od 19 hodin je připraven koncert mladoboleslavské písničkářky Sašy Niklíčkové, která ve svých písních zpracovává s nadhledem a humorem témata každodenního života. A jako bonus si v rámci Noci kostelů mohou návštěvníci prohlédnout Havelský kostel.

Pomozte varhanám i svému tělu



Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou spolu se sdružením Aktivně pro Benátky zve v sobotu 13. června os 13 hodin na (Nejen) Běh pro varhany. Výtěžek z dobrovolného vstupného půjde na opravu varhan v kostele sv. Máří Magdalény. Hlavním dějištěm bude dvůr fary v Benátkách nad Jizerou. Pro běžce jsou připraveny 4 trasy, seniorská a pro nejmenší, dětská 1,5km, 3km a 5km. Doprovodný program nabídne komentovanou procházku, přednášku o automobilové dopravě, prohlídku varhan a nakonec posezení u ohně s kapelou Trampskej děs.

Noc kostelů proběhne i v Boleslavi



Mladoboleslavský kostel Nanebevzetí Panny Marie se k celorepublikové akci Noc kostelů, která proběhne v pátek 12. června, připojí od 19:30 koncertem nejen vážné hudby. Prague Lecian Strings v obsazení smyčcový kvintet, klávesy, housle, violoncello a zpěvačka předvedou skladby jako je Čtvero ročních období, Most přes minulost, Kráska a zvíře Veni Domine, The winner takes it all či Óda na radost.