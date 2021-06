Pohádka pobaví malé i velké

KDY: 13. června, 10:30

KDE: Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka v neděli 13. června přináší další představení v rámci Letní komorní scény. Od 10:30 se mohou diváci těšit na Pošťáckou pohádku nazkoušenou na motivy díla Karla Čapka. Na všechna představení letní scény není potřeba rezervovat místa. Dobrovolné vstupné je možné zaplatit přímo na místě v den konání.

Piráti a pirátky všeho druhu, poklad čeká v Mnichově Hradišti!

KDY: Do 30. června

KDE: Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 40 Kč



Vydat se na cestu za pokladem je snem každého malého piráta. A pro všechny takové je po celý měsíc červen připravena samoobslužná venkovní hra Cesta za pokladem v blízkém okolí Klubu dětí a mládeže v Mnichově Hradišti. Hra je vhodná pro všechny věkové kategorie, s sebou je potřeba mít herní kartu, kterou lze zakoupit na předem určených místech v Mnichově Hradišti, papír a tužku na poznámky. Trasa začíná u vchodu do klubu dětí a provede příběhem snílka, který odcestoval do přístavního města Vodošplouch s cílem stát se slavným mořeplavcem.

Legendární hračka a postavička Igráček má vlastní výstavu

KDY: Do 30. srpna

KDE: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Městská kulturní zařízení v Bělé pod Bezdězem od příštího týdne přinese expozici s názvem Fenomén Igráček, ve které mohou návštěvníci vidět mnoho historických a moderních podob známé osmicentimetrové postavičky. Jako bonus pak budou k vidění dva bělské unikáty vyrobené speciálně pro tuto expozici Hynek Berka z Dubé a Lipé, zakladatel města, a Miroslav Disman, známý bělský rodák.

Isarafest bude opět pomáhat

KDY: 13. června, 14:00

KDE: Michalovická Putna, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 5–250 Kč



Tradiční Isarafest na Michalovické Putně letos přinese návštěvníkům koncerty kapel Madalen, Handl, Potokap, Ladybirds, Poslední šance Míry Ošance, ŠouflŠou i pořadatelské Isary. V pauzách na nazvučení budou opět probíhat aukce raritních předmětů od účinkujících a prodej výrobků z chráněných dílen mladoboleslavského Centra 83. Výtěžek z aukcí poputuje AD centru na výzkum a léčbu Alzheimerovy choroby.

Tribute kapely přivezou na Valečov rockové legendy

KDY: 11. června, 20:00

KDE: Letní amfiteátr Valečov

ZA KOLIK: 300 Kč

Druhý koncert Valečovského kulturního léta přinese do prostředí hradu Valečov tribute bandy dvou světoznámých kapel. Kapela Špejbls Helpers nejdříve obecenstvo rozpálí hity oblíbených rockových legend AC/DC. A následně německý industriální metal přinese RMC – a tribute to Rammstein. Po skončení si diváci budou moci ještě užít afterparty s rockovými hity v podání DJ a moderátora Martina Hájka.

Letecké muzeum Metoděje Vlacha létá pro své návštěvníky

KDY: 12. června, 16:00

KDE: Letecké muzeum Metoděje Vlacha, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Příznivci letadel a letectví se mohou v sobotu těšit na jedinečnou show létáme pro vás, která nabídne letecké ukázky historických letadel ze sbírek Leteckého muzea Metoděje Vlacha a také slibuje jedno příjemné letecké překvapení. Po celou dobu programu bude připraveno občerstvení v Letecké kantýně i na ploše letiště. V muzeu je nyní nově otevřena výstava Králové vzduchu, která na celé řadě fotografií představuje slavnou historii letecké akrobacie. Velká část výstavy se věnuje v současné době nejslavnějšímu českému akrobatovi Martinu Šonkovi a přibližuje jeho leteckou kariéru.

Navštivte Víkend otevřených zahrad

KDY: 12. a 13. června

KDE: Cela Česká republika

ZA KOLIK: Zdarma

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti (Open Garden & Squares Weekend) vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Projekt se setkal s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním po celé Evropě. V České republice se v roce 2010 pod záštitou Národního památkového ústavu poprvé otevřely 3 zahrady a jejich počet postupně vzrůstal. Do projektu se zapjují i běžně navštěvovaná místa, ovšem s doplňkovým programem koncipovaným pro tuto ojedinělou akci. Organizátoři by rádi v tento víkend prezentovali veřejnosti význam vegetace a posílili její postavení ve společnosti. Obvyklá forma je komentovaná prohlídka o historii, současném stavu i budoucích záměrech v zahradě či parku, doplněná dalším programem. Chtějí také zvýšit informovanost a povědomí lidí o zahradním umění, zahradní architektuře, parcích, zahradách a veřejných prostorech. prezentovat obor veřejnosti. Představit jednotlivé objekty s jejich příběhy a tajemstvím a přinést lidem zážitek z poznání. V akci jsou vítány všechny zahrady a parky v České republice, které mohou nabídnout něco zajímavého např. historický význam, ekologický přístup, nevšední design, dendrologickou sbírkou či zajímavým příběhem. Do akce se mohou zapojit i jiné zajímavé a významné plochy zeleně – ovocné sady, náměstí, historické hřbitovy, kláštery, arboreta či botanické zahrady. Víkend otevřených zahrad je určen jak pro veřejné, tak i soukromé zahrady a parky. Seznam všech otevřených zahrad naleznete na www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Vydejte se pěšky z Paříže do Santiaga de Compostela

KDY: 13. června, 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč



Matouš Dvořák a Nico Moro jsou studenti z Třebíče, kteří se před dvěma lety vydali na svou životní pouť. Na Svatojakubskou cestu do Santiaga de Compostela každým rokem proudí tisíce poutníků z celého světa, avšak trasa Třebíčanů byla zcela netradiční. Začínala totiž v Paříži a byla dlouhá bezmála 1600 km. Před samotným putováním nedokázali cestovatelé odhadnout, co vše bude dvouměsíční cesta obnášet, a naprosto podcenili své síly a přípravy. O vtipné historky, prekérní situace či dokonce život ohrožující okamžiky pak nebyla nouze. Své dojmy se rozhodli sepsat do knihy, kterou pojali formou deníku. Kniha Pěšky z Paříze do Santiaga vyšla 22. dubna a čtenáři se při její četbě rozhodně pobaví. "Je to takové putování Pata a Mata v novodobé podobě. Rozhodně jsme nevěděli, do čeho jdeme a pak jsme se nestačili divit," uvedl Matouš Dvořák, jeden z autorů. "Zažili jsme vlnu obrovských veder, neustále bojovali s nedostatkem pitné vody a dvakrát nás dokonce po lese honila divoká prasata," dodal.