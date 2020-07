Děti se mohou radovat s Radovanem

Na nádvoří zámku v Bělé pod Bezdězem zavítá v sobotu 18. července brněnské divadlo VĚŽ, aby malým i velkým zahrálo pohádku Radovanovy radovánky, která vznikla na motivy knížky Zdeňka Svěráka. Na diváky se těší zahradnický kluk Bohoušek, kterému všichni díky optimistickému přístupu k životu říkají Radovan, jeho pejsek Kvik, nejlepší kamarádka Kateřinka nebo zlý výrostek Hugo, kteří je vezmou na báječná dobrodružství. Vstupné je 40 Kč.

Zdroj: Deník

Další víkendové tipy

Vostrov rozhýbe multižánrový festival



Open air club Vostrov u Mnichova Hradiště zve 17. a 18. července na Festival Unlocked no. 2, který návštěvníkům nabídne hudební zážitek z různých žánrů. Hlavním hostem je legendární král Jungle, britský drum and bassový producent a DJ Aphrodite. Kromě něj se mohou diváci těšit na Lauru a její tygry, Cocomana, Vojaana, QO, DJ Katcha, Resrve Band, Stand up Show Stání a mnohé další. Navíc festival nabídne další aktivity jako Rosengart stolní fotbal exhibice a workshop, growshop chill zónu, workshop 3D tisku a graffiti show.

Marpo a Troublegang se sejdou s fanoušky



Rapper Marpo a skupina Troublegang si 18. července pro své fanoušky připravili celý den, který v klubu Loděnice v Benátkách nad Jizerou stráví společně s nimi. Areál je otevřen již od 11 hodin, ve 13 hodin začne program, který nabídne fotbal, volejbal, paddle boardy, šlapadla, skate park i koupání, to vše za účasti kapely. Na řadu přijde i beseda s kapelou a rozdávání podpisů. V 19 hodin začne hrát předkapela Limbo Planet a ve 20:30 zahájí svůj koncert Marpo a Troublegang. Celodenní vstupné je 670 Kč, vstupné jen na koncert od 19 hodin je 290 Kč.

Děti si mohou vyrobit dřevěnou hračku



Muzeum města Mnichovo Hradiště nabízí k návštěvě letní výstavu pokojíčků a kuchyněk pro panenky, jež používaly už naše prababičky s názvem Kde bydlely panenky. K naprosto nejvzácnějším kouskům pak patří například papírový skládací domeček, který spatřil světlo světa mezi lety 1880 až 1890. V rámci výstavy proběhne v sobotu 18. července od 9 do 16 hodin truhlářská dílnička s Klubem Jednoty bratrské, na které si budou moci návštěvníci vyrobit svou vlastní originální dřevěnou hračku.

V Dobrovici promítnou Chlapa na střídačku



Letní kino na dvoře radnice v Dobrovici přináší 17. července od 21:30 českou komedii Chlap na střídačku. Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá, rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak trochu netradiční návrh. A to takový, že si péči o Jirku rozdělí a udělají z něj tak chlapa na střídačku. Na první pohled ideální způsob života se ale nakonec může změnit v dost složitou situaci.