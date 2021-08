Další kapela se už těší na diváky

KDY: 6. srpna, 19:30

KDE: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Zdarma

I tento pátek se mohou milovníci hudby těšit na pravidelný Promenádní koncert na Masarykově náměstí. Tentokrát přítomným zahraje Mladoboleslavsko-kosmonosko-jablonecko-liberecko-konínská kapela Flastr. V jejím repertoáru se nachází převážně skladby hudebního směru bluegrass & contemporary music. Prezentuje především převzatou tvorbu nejlepších amerických bluegrassových skupin s převážně českými texty Honzy Raclavského. Osobitý projev zpěvačky navíc dává naší muzice i folkovou náladu, čímž si vysloužilo pojetí této muziky označení poetický bluegrass. Během koncertu bude možnost navštívit i výstavu Fenomén Igráček ve výstavním sále Městských kulturních zařízení.

Oslavte Dny lidové architektury na faře

KDY: 7. srpna, 10:00

KDE: Fara, Dolní Krupá

ZA KOLIK: Zdarma



Na faře v Dolní Krupé se odehrají oslavy Dnů lidové architektury Středočeského kraje. Po celý den si mohou návštěvníci prohlédnout interiéry fary a kostela, výstavy Selské brány na Mladoboleslavsku, Zaniklé obce kolem Ralska a Život na venkovské faře. Na programu budou také ukázky tradičních řemesel, živá hudba, putování za lidovou architekturou Bělska, zábavně poučná zastavení pro rodiče s dětmi, vystoupení souborů lidových tanců Kominíček a furiant a komentovaná prohlídka kostela.

Hrad rozezní Schelingerovy písně

KDY: 7. srpna, 19:00

KDE: Michalovická Putna, Michalovice

ZA KOLIK: 170/200 Kč

Letní scéna na zřícenině hradu Michalovice bude v sobotu dějištěm koncertu kapely Jiří Schelinger Revival (Trio).

Přehlídka představí letní oblečení

KDY: 7. srpna, 15:30, 17:00

KDE: Muzeum města Mnichovo Hradiště, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma



Malá módní přehlídka Hany Vignerové se odehraje v rámci aktuální letní výstavy Kouzlo starých plováren v prostorách Muzea města Mnichovo Hradiště ve 2. patře zámku. Představí dámské a dívčí letní oblečení od roku 1900 do 1970, většinu prezentovaných modelů tvoří dochované dobové originály z Mnichova Hradiště a okolí. K vidění budou například jednoduché oranžové šaty z 30. let 20. století, z krejčovské dílny p. Pryla, černé šaty doplněné krajkou, které oblékala v 30. letech teta paní Marie Kučerové, profesorky zdejšího gymnázia, brokátové mini ze 60. let, ušité soukromou švadlenou v Bakově, a mnoho dalších. Chybět nebude také dobré občerstvení.

Pomůžete Bedřichu Smetanovi s každodenními problémy?

KDY: Kdykoli

KDE: Jabkenice, www.skrytepribehy.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Portál s dobrodružnými příběhovými procházkami Skryté příběhy nyní přináší také trasu v okolí Jabkenic. Příběh nese název Jahody se Smetanou a jsou inspirovány částí života, kterou významný český skladatel Bedřich Smetana v Jabkenicích strávil. Účastníci se dostanou do roku 1875, kdy se Smetana přistěhoval k dceři Žofii do Jabkenic a zažil zde nejplodnější období svého života. Stále více ho však sužovaly problémy se sluchem a jeho poslední léta byla čím dál těžší. Cílem trasy je mu pomoci s problémy, které ho každodenně potkávají a mohl tak dál v klidu tvořit. Trasa je dlouhá 4,5 km a má 8 zastavení.

Vyhrajte kroužek na půl roku

KDY: do 22. srpna

KDE: www.ddm-mb.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Dům dětí a mládeže v Mladé Boleslavi přichází se soutěží Zážitky z domečku. Zúčastnit se mohou všichni, kdo někdy navštívili kroužek, dílnu, tábor nebo veřejnou akci domu dětí. Stačí kresbou zachytit svůj nejoblíbenější zážitek z těchto akcí. Podrobné informace o soutěži a odevzdání děl jsou k dispozici na webu domu dětí.

Užijte si pohodu na legendárním Reggae Marathonu

KDY: 7. srpna, 17:00

KDE: Vostrov, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 300 Kč

Open air club Vostrov v sobotu již podesáté pořádá Reggae Marathon. Na milovníky pohody a houpavé muziky se těší hned šest interpretů. Boleslavská kapela Feher Fekete Kerek, pražská Sevap Company se svým funky a latino repertoárem, jedenz prvních reggae DJs Dr. Kary, multiinsrumentalista Vojta Violinist, královna reggae Dasha Fyah a nestárnoucí legenda IKS. Bar je otevřen už od 15 hodin.

Diváci uvidí Neviditelného

KDY: 6. srpna, 21:00

KDE: Michalovická Putna, Michalovice

ZA KOLIK: -



Letní kino v rámci Boleslavského kulturního léta tento pátek promítne thriller Neviditelný. Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí utéct. To se jí podaří, a když se dozví, že expartner její odchod neunesl a spáchal sebevraždu, po letech se může znovu konečně svobodně nadechnout. Tak proč je i dál tak neklidná? Buď se zbláznila, nebo je v její blízkosti někdo doslova neviditelný, kdo jí usiluje o život.