Vostrov ovládne dobročinný festival Nebe bez mraků

Dobročinný festival Nebe bez mraků aneb zpátky do ulic, který proběhne 24. července v open air clubu Vostrov u Mnichova Hradiště od 18 hodin, předá svůj výtěžek Domovu pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Přispět můžete svou účastí na festivalu, zápisem do některého placeného turnaje, koupí upomínkového předmětu nebo příspěvkem do kasičky. Návštěvníci se mohou těšit na zpěváka Vojtaana a zpěvačku a moderátorku Moniku Hejdovou alias Mono3x, DJ IKS, turnaj ve fotbálku a turnaj ve střižbě (kámen, nůžky papír). Vstupné na festival je dobrovolné, je jen na vás, jak velkým obnosem na dobrou věc přispějete.

Další víkendové pozvánky

Projděte si Metalovou stezku s průvodcem



Metalová cesta v Mladé Boleslavi návštěvníky města provází po zajímavých kulturních a historických památkách a seznamuje je s historií města pomocí zdobených panelů s mluveným slovem i pomocí interaktivní mapy. V pátek 24. července si mohou zájemci tuto stezku projít společně s průvodcem, objevit cenné historické památky, místní architektonické skvosty a zjistit, proč se zpívá Boleslav, Boleslav překrásné město. Procházka je zdarma, kapacita je omezena a registrovat se je možné skrze odkaz v popisku akce na webu mladoboleslavsko.cz. Sraz účastníků je ve 14 hodin před Infocentrem Mladá Boleslav.

Bělský zámek pobaví Zmrazovač



Na nádvoří zámku v Bělé pod Bezdězem se v sobotu 25. července od 21 hodin odehraje divadelní představení komedie Zmrazovač divadla Ad Hoc. Drama na mafiánské téma je originálním a oceňovaným představením plným napětí a morálních dilemat, které je prošpikováno hudebním géniem Verdiho, Pucciniho, Leoncavala, Bizeta a dalších mistrů. Živý orchestr, mrtvé mrtvoly, akce a romance. Přežijte v časech kmotrů a možná přijde i happy end. Lístky je možné rezervovat nebo zakoupit výhodněji v předprodeji v budově Městských kulturních zařízení nebo na zámku v Bělé.

Zámek Stránov přináší festival pro cestovatele



Na zámku Stránov u Jizerního Vtelna proběhne 25. července od 10 hodin 1. ročník festivalu FestCest zaměřeného na zážitky z cest, rady a tipy vyzkoušené v praxi a doporučení, jak začít cestovat. Návštěvníci se mohou těšit na ostřílené cestovatele a dobrodruhy, kteří jim popíší, jak se připravují na expedice, co je k tomu motivuje a co všechno přežili a objevili. Doprovodný program nabídne prohlídky zámku i zámecké zahrady, stánky s cestovatelskými pomůckami i oblečením, příjemné občerstvení a nakonec také koncert kapely Dilated. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na webových stránkách festcest.cz za 420 Kč nebo přímo na místě za cenu 500 Kč.

Na Valečově zazní pořádný rock od Alkeholu nebo Walda Gangu



Na Valečovské kulturní léto se 24. července od 20:30 řítí trojitý koncert rockových kapel. Prvním z účinkujících bude kapela Walda Gang, kterou založil zpěvák skupiny Harlej Vláďa Šafránek po smrti Waldemara Matušky. Je zaměřená na rockové předělávky skladeb Waldemara Matušky a dalších známých českých i zahraničních písní. V repertoáru má například Eldorádo, Slavíci z Madridu, Čert ví, Hudsonské šify nebo Pověste ho vejš. Dalším, kdo přijde potěšit diváky, bude kapela Alkehol, která byla založena na rockové hudbě s hospodskými texty. Třetím účinkujícím koncertu bude Luboš Odháněl & WIX, kteří divákům nabídnou vlastní pestrý repertoár.