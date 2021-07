Hrad se otevírá i s hrami

KDY: 17. července, 9:00

KDE: Mladá Boleslav

ZA KOLIK: -

V sobotu 17. července otevřou běžně nepřístupné prostory hradu na komentovaných prohlídkách, jako je sklepení a barokní piaristická knihovna či zázemí archivu. Prohlídky budou začínat na pokladně muzea v každou celou hodinu od 9 do 16 hodin. Děti mohou soutěžit v kuličkách o ceny, cvrnkání na nádvoří celý, od 15 hodin turnaj.

Pohádka pro dospělé pobavína zámku také se Sněhurem

KDY: 17. července | 21.30

KDE: Zámek Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: -



Zámek tuto sobotu navštíví Úplně nenormální ochotnický spolek ÚNOS, který přiveze pohádku Sněhur a trpaslice. Veselá divadelní pohádka bude už podle názvu pohádky a spolku ne úplně normální. Pro lepší představu: „Pohádky dávno nejsou tím, co kdysi… Ve světě politické korektnosti i hajzl je člověk a má své ctnosti, dojít ke štěstí svému zaslouží si!“ Děti si přijdou opět na své na zámku v sobotu 31. července, kdy se mohou těšit na pohádku Otesánek, loutkové představení divadla Kvelb

Pokáč a Jakub Děkan zahrají v benátecké Loděnici

KDY: 16. července, 20.00

KDE: Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Předprodej 350 Kč, na místě 420 Kč

Kouření je hnusný zvyk, Holky to objektivně lehčí maj, Očkování. Přijďte si zazpívat tyto a další songy českého písničkáře Pokáče. Pokáčovo léto pokračuje v Loděnici, kde spolu s ním vystoupí zpěvák Jakub Děkan a zazní i jeho hity jako Mám se tak fajn, Bylo je a bude nebo nedávno aktuální Deště. Fanoušci si užijí letní atmosféru v letním klubu u vody se vším všudy. Lístky na koncert stojí v předprodeji 350 korun a na místě 420 korun. Příchozí se mohou koncertně naladit už od 18 hodin, kdy bude areál otevřen.

Motocykly všeho druhu budou závodit do strmého vrchu

KDY: 17. července, 9.00

KDE: Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 150/700 Kč



Více než sto závodníků včetně žen a dětí usedne na své stroje v rámci akce CHIBUK HILLBUSTERS vol. 4 – Strmý vrch. Sobotní závod vezme dech všem motocyklovým nadšencům, kteří dorazí na podívanou do areálu střeleckého klubu Škoda Mladá Boleslav. Organizátoři připravili doprovodný program pro děti i pro dospělé na celý den a o adrenalinové zážitky nouze také nebude. Vstupné je 150 korun a startovné 700 korun. Část zisku pořadatelé tradičně věnují Petře Koudelkové, která statečně bojuje s nemocí motýlích křídel. Na after party zahrají JET8, Volant a 3:2 pro MH.