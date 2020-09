Hasiči a hasičky se utkají v královské disciplíně

Dobrovolní hasiči z Kosmonos budou 20. září od 10 hodin na stadionu SK Kosmonosy pořádat už pošestadvacáté soutěž v požárním útoku Memoriál Josefa Ryse. Soutěž je zařazena do Jizerské ligy v hasičském sportu a soutěží v ní sedmičlenné týmy. Kromě soutěže se návštěvníci mohou těšit na hudební doprovod a občerstvení. Pan Josef Rys, na jehož počest se soutěž koná, se stal členem sboru v roce 1961. Velice aktivně se zapojil do práce, nejprve jako vedoucí mládeže a od roku 1964 do roku 1994 jako velitel hasičů v Kosmonosích. Přijďte podpořit domácí družstvo mužů v boji o obhájení titulu ze dvou předešlých ročníků.

Zdroj: Deník

Další víkendové tipy

Fotograf navštíví Hradiště



Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba přináší 18. září od 18 hodin do mnichovohradištěského kina cestovatelskou přednášku s dataprojekcí Fotograf na cestách splněný sen. Diashow představí množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Exotický výlet objasní specifika některých oblastí a přiblíží subjektivní pocity autora při snímání fotografií a přirozeně motivuje diváky k cestovatelským projektům a fotografování.

Restaurant Day proběhne také v Bakově nad Jizerou



Světový fenomén Restaurant Day se zabydlel již v mnoha českých městech. A tomuto festivalu jídla bude patřit sobota 19. září od 11 hodin u skateparku v Bakově nad Jizerou. V tento den může na jeden den restauraci, bar nebo kavárnu vytvořit každý, kdo má rád vaření, pečení, dobré jídlo i pití a chce se o svou vášeň podělit s ostatními. Myšlenkou dne je se pobavit, sdílet nové zkušenosti ohledně jídla a vaření a užít si spolu. Připraven bude doprovodný program pro děti, Stezka s úkoly a živá hudba.

Děti pobaví loutková pohádka



Nezávislé divadlo Patrika Šimůnka přiveze 19. září v 15 hodin do Městských kulturních zařízení ve Bělé pod Bezdězezm loutkovou pohádku Pinocchio o dobrodružstvích dřevěného panáčka, na kterém se díky dlouhému nosu vždycky pozná, že lže. Jaká dobrodružství prožije oživlá loutka na svém putování světem? A podaří se mu včas a v pořádku vrátit domů k tatínkovi? Vstupenky v ceně 40 Kč lze zakoupit v předprodeji či přímo na místě před představením.

V Benátkách budou volit Metalovou miss roku 2020



Festival a soutěž Metalová miss 2020 letos proběhne 19. září už od 9 hodin v klubu Loděnice v Benátkách nad Jizerou. Koncerty metalových a rockových kapel Sarcastic, Joker Eleven, Kryptor, Alžběta, Anarchuz, V.A.R., Debustrol, švédského uskupení Frantic Amber a dalších, budou prokládány disciplínami soutěže Metalová miss 2020 a vyhlášením její vítězky, které proběhne ve 20 hodin. O vítězkách budou rozhodovat Míra Bureš, Martin Pánek, Aleš Svoboda, Lukáš Svoboda, Martin Kolins z Debustrolu a Tomáš Borovec z Anarchuzu.