Na zámku ve Bělé se rozloučí s letní divadelní sezónou

Posledním představením Letní zámecké sezóny 2020 bude v pátek 4. září od 21 hodin na nádvoří zámku v Bělé pod Bezdězem konverzační komedie divadla V.A.D. Kladnou Úl s podtitulem Včelařské divadelní rondo. Hra je komediální sondou do ročního fungování jedné základní organizace Českého svazu včelařů. Jsou včelaři něčím specifičtí, nebo představují běžný vzorek populace? Jací jsou vlastně a co mají společného lidé a včely? A vejdou se všichni do úlu? Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Knihovně Vladimíra Holana a informačním centru na zámku za cenu 100 Kč, nebo přímo na místě před začátkem představení za 120 Kč.

Zdroj: Deník

Další víkendové pozvánky

Ochutnejte jídlo z celého světa



September street food market nabídne v sobotu 5. září od 10 hodin na městském stadionu v Mladé Boleslavi přehlídku jídel a nápojů z celého světa a bohatý doprovodný program. Návštěvníci tak budou moci ochutnat brazilské smažené pochoutky, ugandskou kuchyni, tuniské sendviče, řecké i indonéské jídlo, etiopské dobroty a kávu. Doprovodný program nabídne ukázky dřevorubecké show, koncerty kapel KTP a Lehkej Pokondr, Jaroslava Uhlíře s kapelou, Eldorádo s Krejčíkem Honzou a další atrakce pro děti.

Projděte si zajímavá místa Benátek s průvodcem



Muzeum Benátecka zve 5. září od 14 hodin milovníky historie a místních dějin na komentované procházky městem. První z nich nese název Kde odpočívají významné benátecké osobnosti a zavede účastníky na Novobenátecký hřbitov. Sraz účastníků bude u vchodu do zámku. Další dvě, jedna o historii náměstí a jeho domů a druhá o sochách v zámeckém parku, proběhnou v následujících dvou týdnech.

Připomenou velkolepý požár zámku

Akce, která proběhne 5. září od 10 hodin v turistickém informačním centru Zvířetice a na samotné zřícenině, připomene 300 let od přelomové události v historii zříceniny. V září roku 1720 zachvátil zříceninu požár. Pro děti je připravena Šifra hraběte Ferdinanda, hledací a šifrovací hra v okolí Zvířetic s výhrou od princezny. Dále budou na programu komentované prohlídky, dílničky, akční scénky šermířů, bubenická show Václava Kořínka, koncert kapely Mezi náma a letní kino na Zvířeticích, které promítne snímky Zvířetice v zrcadle staletí, Brontosauři na Zvířeticích a Ať žijí duchové!. Celý den bude k dispozici občerstvení Baštírna. Vstupné je 60 Kč na denní program, 100 Kč na letní kino.

Užijte si sportovní odpoledne



Proč přijít: V neděli 6. září od 13 hodin budou v mladoboleslavském parku Štěpánka probíhat tradiční Rodinné sportovní hry s Domem dětí a mládeže. Návštěvníci si budou moci jako každý rok vyzkoušet nejenom svůj postřeh, zručnost, fyzickou kondici a další dovednosti, ale také objevit nové hry a zavzpomínat na nejoblíbenější hry svých rodičů a prarodičů. Spolupráci rodičů s dětmi podpoří týmové soutěže, kterých se budou moci zúčastnit i babičky a dědečkové.