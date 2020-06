Dílničky nabídnou možnost vyrobit si korunku pro princeznu nebo meč pro rytíře, navléknout si korálkové náramky, prstýnky a náhrdelníky, uvázat si kytičku nebo věneček do vlasů nebo si ozdobit pár perníčků. Na akci bude nutné dodržovat hygienická opatření, tedy mít zakrytá ústa a nos, dodržovat odstupy ve frontách, pravidelně si dezinfikovat ruce či neúčastnit se jí s respiračním onemocněním či zvýšenou teplotou. Vstup na Dětský den je zdarma.

Další víkendové tipy

Blíží se vernisáž výstavy šperků



Městská kulturní zařízení ve Bělé pod Bezdězem zvou na výstavu designéra šperků a výtvarníka, který v současné době žije a tvoří v Bělé pod Bezdězem, Tomáše Holuba. Zajímavé materiály, které používá při své tvorbě, vyžadují unikátní technologie zpracování. Výstava bude prodejní a rozhodně stojí za návštěvu. Vernisáž, na které bude možnost setkat se přímo s autorem, proběhne v neděli 31. května od 15 hodin ve výstavním sále MKZ Výstava bude k vidění jen do 25. června.

Zdroj: Deník

Kavárna zve na kurz meditace



Kavárna V břiše velryby v mladoboleslavském Havelském parku pořádá od 31. května do 3. června kurz meditace. Během meditace se mysl samovolně zklidní a tělo se ponoří do hlubokého odpočinku, až 5x hlubšího než při spánku. Toto hluboké zklidnění oživuje celý organizmus a umožňuje mozku fungovat v úplně jiném režimu, což přináší neuvěřitelné množství fyzických i psychických přínosů. Védskou Meditaci se naučíte na kurzu ve 4 po sobě jdoucích dnech. Každé sezení je dlouhé maximálně 2 hodiny. Součástí každého sezení je i skupinová meditace a prostor na otázky. Nutnost registrace na vedskecentrum.cz.

Templ po pauze opět ožívá



Městský palác Templ v Mladé Boleslavi po nucené přestávce opět otevírá své brány. Pro návštěvníky jsou kromě stálé muzejní expozice s videoprojekcemi a dalšími multimédii i interaktivním archeologickým hřištěm pro děti připraveny také dvě dočasné výstavy. první z nich je výstava obrazů Františka Klenera Kouzla malby, která bude v respiriu Templu do 26. června. Druhá výstava představuje autorské fotografie z hor i přírody Čech a Moravy, světa květin, abstrakce i techniky Luboše Plachého a jmenuje se 50 ohlédnutí. Tato výstava je k vidění jen do 18. června. Otevřeno je od úterý do neděle 9:00–12:00 a 13:00–16:00.

Muzeum Mnichovo Hradiště otevírá své brány



Městské muzeum zahájilo hlavní sezónu už v úterý 26. května. Muzeum sídlící v budově zámku nabízí několik stálých expozic, mezi nimi expozici archeologie, lékárnu, národopisnou expozici, ornitologickou sbírku, obrazovou galerii nebo modely Drábských světniček. V sobotu 30. května pak muzeum otevírá novou letní expozici s názvem Kde bydlely panenky. Předmětem výstavy budou historické hračky z přelomu 19. a 20. století, převážně panenky a pokojíčky pro ně. Prohlédnout si je bude možné jen do 30. srpna. Během výstavy proběhne opět několik speciálních tematických truhlářských dílniček pro děti pod vedením Jednoty bratrské. Otevřeno je od úterý do neděle mezi 9:00 a 16:00.