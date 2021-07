Mnichovo Hradiště vzpomíná na Václava Budovce z Budova

KDY: 26. června, 10:00

KDE: Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

U příležitosti 400. výročí Staroměstské exekuce pořádá Mnichovo Hradiště ve spolupráci s městským muzeem, zámkem, místním Klubem, sborem Jednoty bratrské a Klubem českých turistů celodenní akci věnovanou Václavu Budovci z Budova (15511621), od roku 1602 majiteli mnichovohradišťského panství, pánu na Zásadce a Klášteře. Mezi 10. a 14. hodinou budou v městském muzeu probíhat speciální komentované prohlídky nové části expozice věnované Václavu Budovci z Budova a jeho pomníku v podání herců z Divadýlka na dlani. Oživené budou také ukázkou šermu. Pietní akt proběhne od 14:00 u pomníku Václava Budovce v zámecké zahradě. Mezi 13. a 16. hodinou bude otevřena ‚‚Budovcova cesta‘‘ na tehdejší Budovcovo sídlo, dnešní zříceninu zámku Zásadka. A od 15 do 20 hodin bude probíhat slavnost na zřícenině zámku Zásadka.

Sobotu ovládnou v Bělé pohádky

KDY: 26. června, 14:00

KDE: Zámek, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Zdarma



Akce Bělá Market Dětský den zve všechny malé i velké děti na společně strávené odpoledne plné zábavy a her s tématem pohádek a pohádkových bytostí. Návštěvníci se mohou těšit na dílničky, ve kterých si budou moci vyrobit královské koruny, slaměné ozdoby, navléknout korále, uvázat kytici nebo věneček, ozdobit perníčky, vybrousit acháty nebo namíchat vlastní směs soli a bylinek. Dobrodruzi se budou moci vydat na Putování za pohádkami a všichni společně si užijí skákací hrad, balónkové kouzlení, malování na obličej a dětské tetování a od 17 hodin divadelní představení s balónky Jak šel pejsek s kočičkou do světa. Návštěvníci, kteří přijdou ve vlastní pohádkové masce budou odměněni.

Noc sokoloven otevře tělocvičny veřejnosti

KDY: 25. června, 17:00, 19:00

KDE: Sokolovna, Benátky nad Jizerou, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

T. J. Sokol Benátky nad Jizerou a Mnichovo Hradiště se přidávají k akci Noc sokoloven, při které se mohou návštěvníci podívat i do zákoutí méně přístupných a zjistit jaké možnosti pro děti i dospělé Sokol nabízí. Od 19 hodin v Benátkách na všechny čeká prohlídka sokolovny (všech cvičebních prostor a zákoutí), seznámení s fungováním jednoty, její historií a současnou činností a možnost vyzkoušet si gymnastiku a další všestranná cvičení a aktivity. V Mnichově Hradišti si budou návštěvníci už od 17 hodin moci projít sokolovnu s výkladem, zavzpomínat na Bio Sokol, prohlédnout si výstavu sbírkových předmětů a praporů i výstavu o padlých bratrech nebo poslechnout přednášku o historii jednoty. Své dovednosti také předvedou hráči stolního tenisu, kteří vyzvou ke hře proti robotu, nebo TK Impuls, se kterými si budou moci návštěvníci vyzkoušet taneční workshop.

Michalovickou Putnou bude znít folk

KDY: 26. června, 19:00

KDE: Michalovická Putna, Michalovice

ZA KOLIK: 130 Kč



Písničkář a folková legenda ze západních Čech Vojta Kiďák Tomáško měl v Mladé Boleslavi vystoupit už v roce 2020. Nyní přijíždí, aby společně s hostem, kapelou TY a MY, zahrál na Boleslavském kulturním létě. Diváci se mohou těšit na písně Toulavej, Česačů bavlny bál, Hlava nad vodou, Hádej, kdo tě má rád, Morava i další, které jistě rozjasní tvář a pohladí po duši.

Objevte Aljašku – zemi polární záře a medvědů grizzly

KDY: 27. června od 20:00

KDE: SMSticket.cz

ZA KOLIK: 99-177 Kč

Aljaška je divočina, země dobrodruhů a zlatokopů. Pokud vás láká vydat se do země neomezeného prostoru, ledovců a bystřin plné lososů, musíte s nána Aljašku. Přes den zde můžete narazit na losy, medvědy baribaly i grizzly, a v noci pozorovat polární zář. Jak se to s túrováním na Aljašce? Kde zaručeně uvidíte grizzly? Jaké období je nejlepší pro návštěvu, tak aby vás nesnědli komáři a ještě jste viděli polární zář? Kde leží město duchů a proč se tam rozhodně vydat, i když musíte napříč největším národním parkem USA? Pozor Anchorage není hlavním městem, hlavní město Aljašky není po zemi dostupné, je možné do něj pouze přiletět anebo připlout. To vše a mnohem více se dozvíte z online přednášky o Aljašce – pravé divočině.

Zabavte děti s Národním muzeem

KDY: Kdykoliv

KDE: NM.cz

ZA KOLIK: Zdarma



z počítače Čekají na vás, a hlavně vaše děti prohlídky výstav, tvoření, soutěže a Honzíkem s Fany! Pro děti je připravené Malované muzeum, Muzeohraní, Učení se s muzeem nebo Nakouknutí do muzea.