Filmový Juniorfest se letos přesouvá na internet

KDY: 6. - 12. listopadu od 16:00

KDE: www.juniorfest.cz

Poprvé od roku 2008 se filmový festival pro děti a mládež uskuteční celý on-line. Festival nabídne hned od začátku přednášky z filmového světa, setkání s osobnostmi dětského filmu, dokumenty, filmy nebo workshopy. Třeba o tom, jak si pod odborným dohledem natočit film na mobil. Juniorfest live vysílá denně od 16:00 do 18:00 hodin na svém webu živá vysílání. Juniorfest online umožní od 13. do 22. listopadu sledovat vybrané filmy včetně animáků. Z pohodlí domova si můžete vybírat z 20 filmů ze světa i Česka.

Zdroj: Deník

Film připomene Léto 85

KDY: 7. listopadu, 20:30

KDE: Moje kino Live

ZA KOLIK: 100 Kč



V rámci online streamu Moje kino Live mohou diváci v sobotu zhlédnout projekci filmu „Léto 85“. Mistrovsky odvyprávěný příběh dokonale zprostředkovává atmosféru poloviny osmdesátých let. Na francouzském pobřeží v Normandii potkává šestnáctiletý Alexis staršího, charismatického a tajemného Davida. Začíná přátelství plné plaveb na moři, výletů na motorce, nocí beze spánku, svobody a poznávání dospělého světa. Zážitky rychle nabývají na intenzitě, než se vše osudově zvrtne a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním vyšetřování.

Přednáška poradí, jak na dětský jídelníček

KDY: 7. listopadu, 12:00

KDE: www.jsemmaminkou.cz

ZA KOLIK: 400 Kč



Víte co je Neofóbie? O tom i dalších zajímavých informacích o výživě dětí od jednoho roku do čtyř let bude přednášet on-line lektorka Štěpánka Čápová. Z pohodlí domova s možností přehrát si záznam po dobu dalších 10 hodin se dozvíte, co by měl nebo neměl obsahovat jídelníček v tomto věku dítěte a jak je to s vlákninou. Lektorka pohovoří také o důležitosti správného stolování a vlivu rodičů, co je biologická hodnota stravy a jaký je vhodný pitný režim u dětí, o mléčných výrobcích a vejcích ve stravě dětí. Řeč bude také o alergiích. Vstupné je 400 korun. Bližší informace na jsemmaminkou.cz.

Připomeňte si koncerty on-line

KDY: kdykoliv

KDE: Facebook Snews

ZA KOLIK: zdarma



Jarní projekt Kultura živě na lokálním kanálu Snews připomíná koncerty, které během uzavření kulturních podniků streamovali divákům domů. Facebooková stránka Snews aktuálně nabízí koncert Lenky Dusilové, Artmosféry, Indigy, Marie Sommerové a dalších. Živé koncerty z lyského kina střídaly také rozhovory například se spisovatelem Václavem Vokolkem, nebo s hercem Josefem Dvořákem. Diváci si mohou opět dopřát kulturní zážitek z domova a zdarma.