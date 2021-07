Hrnčířský dvůr bude plný loutek

KDY: 23.–25. července, 10:00

KDE: Hrnčířský dvůr, Zvířetice

ZA KOLIK: 70/50 Kč, 50 Kč na představení

Kreativní centrum Hrnčířského dvora ve Zvířeticích zve na Víkend s loutkami. Po celý víkend bude k vidění výstava loutek z depozitáře Františka Pešána a Štěpána Tučka i vyřezávání loutek s Václavem Krčálem. Malí i velcí tvořivci si budou moci užít dílnu pro děti i dospělé, ve které si společně s Renátou Němečkovou vyrobí vlastní loutky. Na malém pódiu budou vždy od 11:30 a 14:30 hrát loutkové divadlo soubory ŠUS divadlo, Divadlo Na kolečku a Štěpánovo Loutkové divadlo. Kromě loutek se mohou návštěvníci těšit také na výstavu růží, denivek, lilií a dalších květin.

Páteční Deník s TV magazínem.Zdroj: Deník

Valečovské léto pokračuje

KDY: 23. července, 18:00

KDE: Letní amfiteátr Valečov, Boseň

ZA KOLIK: 350 Kč



Do amfiteátru na zřícenině hradu Valečov tento pátek v rámci Valečovského kulturního léta zavítají hned tři interpreti. Návštěvníci se mohou těšit na Veselou Trojku, Duo Jamaha a Šlágr Partu, kteří zastupují žánr lidové hudby i kombinaci moderní hudby s harmonikou a sborovým zpěvem. Večerem bude provázet moderátor Martin Hájek. Vstupenky lze zakoupit skrze portál Ticketlive.cz.

Zaparkujete v parku?

KDY: 23.–27. července

KDE: Havelský park, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 50–120 Kč

Festival Zaparkuj v parku přinese už tento víkend koncert Martiny Trchové a Adama Kubáta, kteří zahrají písně Zuzany Navarové, promítání filmů Moucha v kufru, Chlast, Princezna zakletá v čase a Krajina ve stínu, bezpeněžní bazar, divadelní představení Hvězdné dálky, aneb Galaktická roztržka a vernisáž výstavy Za plotem. Přesný program najdete na www.vbrisevelryby.cz.

Na zámku budou chrastit řetězy

KDY: 23. července, 20:30

KDE: Zámek Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: 549/999 Kč



Zámek v Mnichově Hradišti se stane jevištěm pro divadelní představení ze série Strašidlo na zámku. Hvězdy české divadelní scény nazkoušely pod taktovkou Jaroslava Kříže oblíbenou komedii Oskara Wildea Strašidlo cantervillské, se kterou objedou nádvoří zámků a hradů po celé České republice. V hlavních rolích příběhu o odpuštění i soužití s netradičním spolubydlícím se divákům představí Martin Pošta jako titulní strašidlo, Martin Zounar, v roli vyslance Otise, Hanka Sršňová jako jeho manželka nebo Dorota Paulík jako jejich dcera Virginie. Dražší vstupenka se honosí statusem VIP a nabídne zároveň sezení s podsedákem v předních řadách, deku s logem představení a pláštěnku.

Utkají se na počest starosty

KDY: 24. července, 10:00

KDE: Fotbalový stadion, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: 50 Kč

Na benáteckém fotbalovém stadionu se v sobotu již poosmé uskuteční fotbalový turnaj mužů O pohár starosty města Memoriál Jaroslava Krále. O vítězství se utkají týmy SK Benátky, FC Horky, FK Mladá Boleslav „U19“ a FK Dobrovice. Na dětském hřišti bude připraven doprovodný program.

Vrátíte se do dětství?

KDY: 24. července, 21:00

KDE: Zámek Stránov, Jizerní Vtelno

ZA KOLIK: 200 Kč



Na nádvoří zámku Stránov budou moci návštěvníci zhlédnout představení Bylo nás pět aneb Kluci nestárnou nazkoušené Divadýlkem na dlani. A nebylo by to Divadýlko, aby nepřipravilo malé překvapení. Rolí oblíbených hrdinů Péti Bajzy, Edy Kemlinka, Tondy Bejvala, Čeňka Jirsáka i Zilvara z chudobince se totiž chopí herci, jejichž dětská léta už jsou pryč, zatímco rodiče jim budou hrát jejich mladší kolegové.

Kinematograf promítne Mekyho a Havla

KDY: 23. a 24. července, 21:15

KDE: Husovo náměstí, Benátky nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

V pátek a sobotu bude Kinematograf bratří Čadíků promítat další české filmy. Páteční program nabídne dokumentární portrét legendy československé populární hudby Miroslava Žbirky. V sobotu se pak diváci mohou těšit na životní příběh české osobnosti největšího formátu, zesnulého prezidenta Václava Havla, ve filmu Havel.