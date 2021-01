Děti zabaví v sobotu Kvak a Žbluňk

KDY: v sobotu 16. ledna od 15:00

KDE: online na stránkách divadla

ZA KOLIK: 90–270 Kč

Úsměvné příběhy zeleného žabáka Kvaka a hnědého ropušáka Žbluňka nabídne online Divadlo v Dlouhé a Magdalena Zimová a Martin Matejka. Představení Kvak a Žbluňk jsou kamarádi vzniklo na motivy stejnojmenné dětské knížky Arnolda Lobela. Na jednoduchých a vtipných příhodách děti uvidí, jak důležité je mít někoho rád a někomu pomáhat. Jak důležité a krásné je přátelství. Kombinace loutek, reprodukované i živé hudby, hravé scénografie a nápaditého scénáře přinese malému i velkému divákovi radost z této podívané. Podívat se můžete na webových stránkách divadlovdlouhe.cz.

Zdroj: Deník

Volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi

KDY: v pátek 15. ledna od 20:30

KDE: online stream na Moje kino Live

ZA KOLIK: 150 Kč

V rámci online streamu „Moje kino Live“ proběhne talk show s Danem Přibáněm „Volejte náčelníkovi Danu Přibáňovi“. Jaké jsou Danovy zážitky na celý život a jaké historky vypráví jen kamarádům u piva? Zeptejte se náčelníka na cokoliv, protože v pátek dorazí Dan Přibáň rovnou k vám domů. V online talk show ho vyzpovídá moderátor a cestovatel Petr Horký, který toho na Dana jako jeho dlouholetý kamarád spoustu ví. Navíc Dan i Petr svůj honorář věnují na kampaň Nejen nohy v teple, jejíž misí je lidem bez domova opatřit boty a ponožky i zimní oblečení, které jim pomůže přečkat zimu.

Městské divadlo seznamuje s ansámblem

KDY: kdykoliv

KDE: na facebookovém profilu Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: zdarma

Městské divadlo v Mladé Boleslavi si pro milovníky divadla připravuje program i během doby, kdy není možné divadla navštěvovat. Divadelní podcast boleslavského souboru má již 11 dílů a v tom nejnovějším byla vyzpovídána herečka Lucka Matoušková, která prozradila, jak probíhá terapie tmou, jak se dostala k cukrfree stravování nebo čím vším je cukr možné nahradit. Kromě podcastu divadlo začalo vydávat nový cyklus videí Cesty, ve kterých hosté popíšou svou cestu, která je zavedla k divadlu. V prvním díle se s tou svou svěřila herečka Veronika Bajerová. Odkazy na oba cykly zájemci najdou na Facebooku Městského divadla Mladá Boleslav.

Vydejte se za tajemstvím hradních sbírek Muzea Mladoboleslavska

KDY: kdykoliv

KDE: na Youtubovém profilu Muzea Mladoboleslavska

ZA KOLIK: zdarma

Virtuální svět umožňuje dosud neotřelý způsob, jak širší veřejnost seznámit s muzejními sbírkami Muzea Mladoboleslavska. V současné době muzeum vytváří jednotlivé pořady, kde vám kurátoři jednotlivých sbírek představí své svěřené a milované poklady uchovávané za mohutnými hradními zdmi v Mladé Boleslavi, a nejen tam. Další video přiblíží muzejní sbírku zbraní, tentokrát se zaměřením na pistole; příště přijde na řadu například sbírka lidových oděvů. Kromě nahlížení do sbírek je možné na YouTube muzea najít seriál Procházky Mladou Boleslaví, který provádí historií mladoboleslavských míst, virtuální výstavy nebo archivy akcí a výstav muzea. Videa jsou k dispozici na facebookovém profilu nebo YouTube kanálu Muzea Mladoboleslavska.

Jak zvládnout náročné situace s dětmi poradí lektorka

KDY: v pátek 15. ledna od 20:00

KDE: na facebooku nebo na webu Jsem maminkou.cz

ZA KOLIK: 200 Kč

Hodinový webinář s maminkou, lektorkou a terapeutkou Janou Maškovou si vezme za téma, jak zvládat náročné situace s dětmi. Lektorka, která již přes dvacet let pomáhá lidem najít svou cestu životem, prozradí pravidlo prvních vteřin konfliktu, jak s respektem k dítěti trvat na svém a také jak přimět dítě se dohodnout. Jana Mašková nabízí také webinář na téma Jak najít společnou řeč s dětmi.

K2 vlastní cestou

KDY: v neděli 17. ledna od 20:30

KDE: online na Moje kino Live

ZA KOLIK: 100 Kč

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a loni jako první Češka a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na druhou nejvyšší horu světa – na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká dvojku“ představuje nejen nebývalý sportovní výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdolné vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného cíle. Co pohání ženu, manželku a matku dvou dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen? Mohou být vlastně ženy při jeho plnění stejně sobecké jako muži? Odpověď na otázky a pohled na jedinečnou cestu až na vrchol K2 přináší dokument renomované filmařky Jany Počtové, autorky ceněných dokumentů Generace Singles a Nerodič. Hlavní hrdinka a režisérka spolu po dva roky sdílely období náročných příprav, pochyby, těžká loučení, krize i předchozí neúspěšný pokus. Jana Počtová společně s kameramanem zachytila atmosféru a dění expedice až do základního tábora, film obsahuje úchvatné záběry hor i Klářiny autentické záběry ze samotného finálního výstupu.

Lvi předvedou své dovednosti

KDY: v sobotu 16. ledna d 14:00

KDE: živě na facebookové stránce

ZA KOLIK: 49 Kč



Zajímá vás, jak se trénují cirkusoví lvi? Prostřednictvím internetu budete moci být v sobotu 16. ledna svědky tohoto aktu. Hynek Navrátil mladší z Cirkusu Humberto představí sledujícím v akci svou smečku somálských lvů. Předvádět svůj um budou Hera, Afrodita, Helena, Xena, King, Athena, Adonis, Zeus a Gaia. Trénink bude průběžně komentován. Přístup za 49 korun lze zakoupit na facebookové stránce Trénink lvů ŽIVĚ ze zimoviště.

Na webu kladenského muzea si můžete prohlédnout pohlednice

KDY: kdykoliv

KDE: na stránkách muzea

ZA KOLIK: zdarma



Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně je sice aktuálně zavřené, lidé si však mohou jeho výstavu týkající se vánočních a novoročních pohlednic prohlédnout na internetu. Součástí výstavy jsou různé pohlednice, nalezneme mezi nimi ty z dílny kladenského rodáka a autora Krtečka Zdeňka Milera, Cyrila Boudy, Josefa Lady, Marie Fischerové Kvěchové, Zdirada J. K. Čecha nebo například protektorátní pohlednice. "S trochou nadsázky lze říci, že za vznikem vánočních pohlednic podobně jako u mnoha jiných vynálezů stojí mužská lenost. Londýnského obchodníka Henryho Colea, unaveného každoročním vypisováním blahopřejných vánočních dopisů desítkám známých, obchodním partnerům a zákazníkům, v roce 1843 napadlo, že by si mohl nechat nakreslit a vytisknout malý obrázek na kartičku a tu všem rozeslat. Nechal těch kartiček vytisknout kolem tisíce kusů a ty, které mu zbyly, prodával. Od té doby se začalo toto přání pomalu šířit po Anglii a odtud dále do celého světa," uvádí k výstavě muzeum.