Pusťte si o víkendu online koncert benešovské kapely RockTom. Vstupné na koncert je dobrovolné a veškerý zisk půjde na podporu dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi. To a mnoho dalšího, jako přednášky, promítání filmů nebo koncerty, vám přinášíme v našich víkendových tipech.

Kapela RockTom o víkendu zahraje na podporu dětského oddělení! | Foto: Deník/VLP Externista

RockTom zahraje na podporu Klaudiánovy nemocnice

KDY: 15. května, 18:00

KDE: www.Scena2020.cz

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

Do mladoboleslavského Domu kultury v rámci projektu Scéna 2020 zavítá benešovská kapela RockTom. „Nám všem chybí ty koncerty, a to všechno kolem, ale ono to hned tak nebude zase v normálu, a tak jsme přijali pozvání na tuto formu prezentace. Navzdory tomu, že nám to hraní moc chybí, muzika nás neživí. A proto jsme se rozhodli, že se vzdáme honoráře, a to ve prospěch dětského oddělení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi,“ zvou na koncert členové kapely na svém Facebooku a zároveň prosí o příspěvek ve formě dobrovolného vstupného pro mladoboleslavskou nemocnici.