Radnice ožije plesem

KDY: 10. ledna, 19:30

KDE: Divadelní sál Radnice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: 150 Kč

Pro účastníky 5. Plesu v divadle je připravena hudba v podání taneční kapely Alegro z Jičína, taneční vystoupení TK Rytmus, tanečně-bojové vystoupení Vem Camará Capoeira a bohatá tombola. Večerem budou provázet Vlasta Bobková a Míla Masopust. Vstupenky lze zakoupit v cukrárně U Pavoučka a na akcích DS Tyl.

Mladá Boleslav zve na reprezentační ples

KDY: 11. ledna, 20:00

KDE: Dům kultury Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 590 Kč



Pro milovníky tance a dobré zábavy je připraven večer s hudebními hosty, jako je Ilona Csáková, Janek Ledecký, Kabát Revival MB nebo Simply Cover Band, a programem s bohatou tombolou, módní přehlídkou s českou miss Eliškou Bučkovou, fotokoutkem i oldies diskotékou. Vstupenky lze zakoupit na recepci Domu kultury v Mladé Boleslavi.

Jak se tváří Venuše?

KDY: 10. ledna, 18:00

KDE: Hvězdárna Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 20 Kč, 10 Kč



Od prosince je možné najít na jasné večerní obloze nad jihozápadem zářivou Večernici. Návštěvníci zjistí, jak se u Venuše mění fáze podobně jako na Měsíci a jak jejich pozorování v minulosti pomohlo přijmout heliocentrickou představu.

Nejmenší potěší loutková pohádka

KDY: 11. ledna, 15:00

KDE: Městská kulturní zařízení Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: 40 Kč



Vzorná a pečlivá Palačinková Pepinka má ráda svůj dům a zahrádku plnou červených jahůdek. Jak to dopadne, když do zahrádky zavítá nezvaný, hladový drak Marmelajda? V bříšku mu škrundá jak v prázdných hodinách. Ale je skutečně tak zlý? Co se musí stát, aby se z postrachu stal kamarád?

Vyměňte v Ekocentru Zahrada nevhodné dárky

KDY: 10. ledna, 14:30

KDE: Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma



Mladoboleslavské Ekocentrum pořádá Povánoční SWAP. Obchodníci mají povoleno přinést maximálně 2 tašky se zbožím, které nepotřebuje opravu, je kompletní, umyté, vyprané. Vyměňovat se bude dětské oblečení i oblečení pro dospělé, hračky, deskové hry a knihy. Věci, které po swapu zůstanou v centru, poputují do azylového domu a na charitu.