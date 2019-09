Valečov roztančí Monika Absolonová

KDY: 6. září, 20:30

KDE: Amfiteátr Valečov, Boseň

ZA KOLIK: 300 Kč

V malebném prostředí zříceniny hradu Valečov proběhne další z koncertů Valečovského kulturního léta. Tentokrát se mohou diváci těšit na herečku a zpěvačku Moniku Absolonovou. Svou pěveckou kariéru tato držitelka Thálie odstartovala už v 7 letech v Kühnově dětském sboru. Nyní je známá především díky rolím v muzikálech Dracula, Krysař, Kleopatra, Tři mušketýři, Funny Girl nebo Angelika.

Zvířetice ožijí historií

KDY: 7. září, 14:00

KDE: Zřícenina hradu Zvířetice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: Vstupné je dobrovolné.



Na amatérské cestovatele časem čeká výprava do dob rytířů, urozených panen a velkolepých hradů s Historickým dnem na Zvířeticích. Zábavu zajistí návštěvníkům soubor historického tance Villanella, šermířská skupina Fratres in Armis, orientální tanečnice ze studia Shareefa a muzikanti středověké kapely Rebule. Součástí programu jsou i živá zvířata. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením.

Do Mladé Boleslavi dorazí jeskynní muž

KDY: 6. září, 19:00

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 280 Kč až 360 Kč



Slavná one man show Caveman – obhajoba jeskynního muže dorazí pobavit diváky na velkou scénu mladoboleslavského divadla. Představení ukáže mužský pohled na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, jaké jsou rozdíly mezi pohlavími, jaké tyto rozdíly způsobují vědomé či nevědomé rozkoly, jaké jsou jejich skryté kvality každého z pohlaví a jaký je jejich pohled na lásku, partnerství a život obecně.

Zvířetice seznámí veřejnost s netopýry

KDY: 7. září, 20:00

KDE: Zřícenina hradu Zvířetice, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: Zdarma



Mezinárodní noc pro netopýry je putovní akce, která zároveň slouží k monitorování netopýrů. Odborníci díky ní zjišťují počet netopýrů žijících na daném území a jejich druh. O odchyt se postará Dan Horáček z České společnosti pro ochranu netopýrů se svými pomocníky. Po odchycení si může veřejnost tvory prohlédnout a třeba i pohladit nebo vypustit zpět. Odborník netopýry zváží, změří a zapíše si druh. Zároveň návštěvníkům o daném druhu povypráví.

Absolventi Univerzity třetího věku představí své práce

KDY: 7. září, 15:00

KDE: Muzeum Bakovska, Bakov nad Jizerou

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu proběhne v Muzeu Bakovska vernisáž výstavy Spektrum. Své obrazy zde představí absolventi Univerzity třetího věku a vzdělávání seniorů dámy a pánové Helena Burešová, Svatopluk Beneš, Zdena Malátová, Václav Lang, Lenka Michalová, Otakar Pavlík, Bára Radilová, Jiří Suchánek a Jana Reslová. Vernisáž obohatí Miroslav Paleček svým hudebním recitálem. Výstava bude otevřena až do 6. října.