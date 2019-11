Mladou Boleslaví zazní Jakub Smolík

KDY: 24. listopadu, 19:00

KDE: Dům kultury, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 450 Kč

Zpěvák Jakub Smolík letos slaví životní jubileum. A jak lépe jej oslavit než narozeninovou koncertní šňůrou. Ta nese jednoduchý název 60 a kromě speciálních koncertů s několika hosty obsahuje koncerty menší s jedním hostem. Do mladoboleslavského Domu kultury s sebou zpěvák přiveze svou kapelu a hosta Petra Koláře, který zazpívá kromě duetu s oslavencem i vlastní tvorbu.



V Bělé se chystají na Vánoce vánočními trhy

KDY: 23. listopadu, 14:00

KDE: Infocentrum na zámku, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Vstup zdarma, workshopy zpoplatněny



Vánoční setkání Bělá Market nabízí prodej ručně dělaných výrobků v podobě šperků, adventních věnců, oblečení, kosmetiky nebo domácích pochutin i workshopy s možností vlastní tvorby svícnu či náramku nebo zdobení perníčků. Součástí trhů bude i občerstvení a výstava fotografií bělské rodačky Petry Oralové s názvem Cesta kolem světa.



V Hradišti budou sázet třešně

KDY: 23. listopadu, 10:00

KDE: polní cesta od zámku do Hoškovice, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma



Město Mnichovo Hradiště pořádá výsadbu aleje s více než 70 druhy odrůd třešní. Do výsadby se může zapojit široká veřejnost několika způsoby. V první řadě je možné oslovit některý ze spolků, jejichž prostřednictvím bude výsadba stromků z klášterské ovocnářské školky probíhat, a zapojit se osobně. Ti, kdo se nemohou nebo nechtějí zapojit přímo do sázení, můžou pro brigádníky připravit drobné občerstvení.



Divadlo rozezpívá Šumař na střeše

KDY: 22. listopadu 19:00

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: -



V rámci oslav 110. výročí mladoboleslavského městského divadla je připravena slavnostní premiéra světového muzikálu o tradicích, lidství a boření mýtů Šumař na střeše s Lukášem Jurkem v hlavní roli mlékaře Tovjeho. Ten žije se svou ženou Goldou a svými pěti dcerami poklidným životem, než nadejde okamžik vdavek. V tu chvíli nastupuje zápas židovské tradice s lidskou přirozeností.



Hradiště bude tvořit dobrý skutek

KDY: 24. listopadu, 14:00

KDE: Sál 2. ZŠ a Gymnázia Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: -



Všechny tvůrčí duše a milovníci zvířat jsou zváni na dobročinnou výtvarnou dílnu. Účastníci akce se zde budou moci naučit kreslit na textil a pokreslit si vlastní tašku, tisknout na pytlíčky, vyzkoušet si ubrouskovou techniku, tetovat hennou nebo zdobit rámečky. Vše bude doprovázeno dobrým jídlem. Součástí akce bude i přednáška o organizaci Šance zvířatům, které poputuje výdělek z akce.