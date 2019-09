Z románského kostela na vyhaslou sopku

KDY: 14. září, 9:00

KDE: Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

Geopark Ralsko nabízí možnost dozvědět se několik geologických faktů o okolí Mnichova Hradiště. Exkurze s průvodcem Dominikem Rubášem zavede účastníky na Káčov, Zásadku, do Mohelnice nad Jizerou, ke skalním srubům Jizery, do jeskyní v Mnichově Hradišti a k dalším krajinným dominantám v okolí. Trasu účastníci projedou autem a sraz je na parkovišti u autobusové zastávky Mnichovo Hradiště, Sychrov.

Výlet za vůní perníku

KDY: 13. září, 6:30

KDE: Od domu kultury, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 450 Kč



Páteční den zve na výlet do města perníku, Pardubic. Zájezd účastníky zavede do Muzea perníku Ráby a na hrady Kunětická Hora a Pardubice. Na Kunětickou Horu bude potřeba vystoupat nenáročným terénem, na hradě v Pardubicích si cestovatelé prohlédnou rytířské sály a kapli Tří králů a budou moci posedět v Zámecké kavárně. Oběd je zajištěn v hostinci U Kosteleckých v Černé za Bory.



Památky v Bělé pod Bezdězem otevírají své dveře

KDY: 15. září, 9:00

KDE: Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci zakončení dnů Evropského historického dědictví lze v Bělé navštívit zdarma některé městské památky. V hlavní budově radnice návštěvníky přivítají mezi 13. a 15. hodinou, na České bráně od 9 do 15, v Augustiniánském klášteře a kostele sv. Václava mezi 13. a 16. hodinou, ve farním kostele povýšení sv. Kříže od 13 do 15, v Muzeu Podbezdězí od 9 do 16 a v infocentru a zámecké expozici od 9 do 17.



Bělské posvícení láká na pestrý program

KDY: 15. září, 10:00

KDE: Masarykovo náměstí, Bělá pod Bezdězem

ZA KOLIK: Zdarma



Posvícenské veselí nabídne program plný hudby, tance a zábavy. V parku na Masarykově náměstí vystoupí dechová kapela Krajanka, soubor lidových tanců FURIANT z Malé Bělé, Daniel Dobrkovský a jeho havran, staropražská kapela Hašlerka, taneční skupina The Wings z Liberce nebo kejklíři. Pro děti bude připravený dřevěný kolotoč, siloměr nebo hod krysou na past.



Zažít Hradiště jinak

KDY: 14. září, 10:00

KDE: Masarykovo náměstí, Mnichovo Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma



Tradiční kulturní a společenská akce Sousedská slavnost aneb Zažít Hradiště jinak představí město v netradičním světle. O hlavní program se postarají muzikanti, stánky s občerstvením a atrakce pro děti i dospělé. Pozadu ale nebudou ani obchody s akčními nabídkami, restaurace, které přesunou posezení do ulic, nebo instituce jako knihovna nebo škola, které zabaví návštěvníky příjemným programem.