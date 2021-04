Udělejte něco pro sebe a zkuste ujít 10 000 kroků

Už od 1. do 30. dubna bude možné zapojit se do výzvy 10 000 kroků, která se snaží navrátit do běžného života nejpřirozenější lidský pohyb, tedy chůzi.

Ilustrační foto | Foto: Deník / VLP Externista

KDY: 1. až 30. dubna

KDE: desettisickroku.cz

ZA KOLIK: Zdarma Registrovat se mohou jednotlivci i celé týmy. Nachozené nebo naběhané kilometry jsou následně bodově ohodnoceny. Týmy mohou být tvořeny libovolně, ať už jako rodina, zájmový spolek nebo firma. Například město Mnichovo Hradiště se rozhodlo přihlásit do projektu jako tým a vyzývá tak své obyvatele, aby se také zapojili a udělali něco pro své zdraví.