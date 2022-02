Haftaňan a tři mušteriéři (13.00, 15.50)

Dogtanian je mladý šermíř, který sní o tom, že se přidá k legendárním Mušketýrům. Po prokázání svých schopností a získání jejich důvěry musí on a Mušketýři bránit krále před tajným spiknutím zlého kardinála Richelieua, který se chce chopit moci. (Cinestar)

Super-Blb (19.20)

Máte železný oblek, jste zelený vzteky, kousnul vás pavouk, hrajete si na netopýra nebo jste jinak super? Připravte se na to, že francouzská komedie Super-Blb si z vás bude celou hodinu a půl dělat nelítostnou legraci. Zkrachovalý herec Cedric je looser k pohledání, odsouzený životem vždycky prohrát. Od přítelkyně dostane kopačky, kámoši i vlastní táta nadobro ztratí naději, že by z něj mohlo někdy něco být. Ale pak se zableskne na lepší časy, když Cedric dostane hlavní roli superhrdiny Badmana. Velká šance konečně všem ukázat! Cedric s rolí vstává i usíná, ale jeho nezvratný osud nešťastníka udeří znovu. Na cestě z natáčení má autonehodu a ztratí paměť. Když se probere, je stále oblečený jako Badman a přesvědčený, že je skutečným neohroženým superhrdinou s jasným úkolem zachránit svět. Může se někdo jako on postavit zlu, ochraňovat slabé, nakopat gaunerům zadky a neublížit si? Může konat dobro navzdory svým vrozeným předpokladům všechno pokazit a nic pořádného nevykonat? To je jedno, Cedric vyráží do akce plné zmatků, katastrof a náhod. Být hrdinou je super, nevinné děti a ženy by se ale raději měly schovat. (Cinestar)

V létě ti řeknu, jak se mám (15.00, 18.30)

Těsně před Vánoci oznámí Ivaně (Tereza Kostková), která žije jen pro rodinu, její manžel Martin (Marián Miezga) věc, která jí zničí svátky, a o které ví jen jejich společná kamarádka Adriana (Dana Rogoz), rozvodová právnička. Ta se jako jediná z party nevdala a nemá děti. Žije sama, ale udržuje poměr se svým šéfem Filipem (Martin Hofmann). Další z party Ela (Andreea Vasile) je známá televizní moderátorka, která vede harmonický život s překladatelem knih Andrejem (Ondřej Sokol) a jejich desetiletými dvojčaty, no jen do doby než se nečekaně objeví její bývalá láska David (Ján Koleník). Partu uzavírá majitel restaurace Vláďa (Pavel Bartos), který se po rozvodu s Věrou (Soňa Norisová) podruhé oženil s mladší Broňou (Dominika Morávková). Po zkušenostech z minulého vztahu si nepřeje, aby jeho žena pracovala, tak Broňa dělá všechno pro to, aby se o jejích pracovních aktivitách nedozvěděl. Ela jí v tom pomáhá. Spleť tajemství, které mají mezi sebou nejen páry, ale i samotní přátelé, se začnou ještě víc zamotávat, když se na Adrianu obrátí manželka premiéra (Petra Vajdová) a chce svého muže (Jaroslav Plesl) opustit v čase předvolební kampaně… (Cinestar)

Tajemství staré bambitky 2 (13.00, 15.10, 17.30)

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily. (Cinestar)

Smrt na Nilu (20.10)

Smrt na Nilu, jehož předlohou je slavný detektivní román Agathy Christie z roku 1937, je odvážným tajemným thrillerem režiséra Kennetha Branagha o emocionálním chaosu a smrtících následcích vyvolaných milostnou posedlostí. Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky dokonalého páru postihne tragédie. Příběh nespoutané vášně a paralyzující žárlivosti, zasazený do prostředí impozantní pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného rozuzlení. (Cinestar)

Uncharted (13.30, 16.00, 19.50, 20.50)

Potomek slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle objeví zakeřní konkurenti. (Cinestar)

Mimořádná událost (17:50)

Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi cestujícími se šíří první ataky paniky – že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání systému? Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí brutálních prostředků a myslivcovy pušky otevřou dveře obou kabin strojvůdce, ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhorších očekávání, a to - že motoráček nikdo neřídí. (Cinestar)

Srdce na dlani (17:20)

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem (Matouš Ruml), ji zasáhne u srdce. K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička. Honzík poprvé zažívá pocity spojené s láskou, úplně se v nich neorientuje a tak sbírá rady od maminky, dědečka Josefa nebo sympatického strejdy Karla (Vladimír Polívka). I toho potká ve školce láska, když se zamiluje do Honzíkovy paní učitelky Elišky (Kristína Svarinská). A aby toho sbližování nebylo málo, Karlův basset Váleček si velmi rozumí s Eliščinou bassetkou Šalinou. Láska přináší do životů našich hrdinů naději a krásu, ale i komplikace a překážky, které budou muset s úsměvem a dobrou vůlí překonat. (Cinestar)

Spider-Man: Bez domova (20.10)

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. (Cinestar)

Zpívej 2 (13:30)

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv. (Cinestar)

O víkendu bude možné zhlédnout filmy v pozměněných časech či vícekrát za den. Pro přesný víkendový program navštivte webové stránky kina.