Moje krásná příšerka (13:30, 15:40)

Princezna Barbara není žádné uťápnuté stvoření a nenechá si od tatínka krále nic přikazovat. Natož pak, když zjistí, že krále drží v hrsti zloduch, který mu ukradl zázračný lektvar. Jako správná rebelka se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na strašidelnou lesní příšeru, ale protože ona se jen tak vylekat nenechá, otočí život Bogeyho vzhůru nohama a začne v lese diktovat svá vlastní pravidla. Bogey se s tím hodně težko srovnává, vlastně ji i tak trochu nenávidí, ale jak víme, hranice mezi nenávistí a láskou jsou mnohdy hodně tenké. (Cinestar)

Ulička přízraků (19:40)

V kriminálním dramatu se představuje Bradley Cooper jako mladý ambiciózní umělec s nadáním zmanipulovat lidi díky vhodně zvolených slov, který se spojí s psychiatričkou (Cate Blanchett), která je však mnohem nebezpečnější než on sám. (Cinestar)

Zlato (18:10)

Dva cizinci putují australskou pouští. Virgil (Zac Efron) jede za prací, která mu údajně změní život, a má ho tam přivézt ne zrovna sympatický řidič Keith (Anthony Hayes). Během cesty se jim přehřeje motor auta, a tak musí zastavit uprostřed vyprahlé divočiny. Když Keith automobil opravuje, zaujme Virgila zlatý odlesk u jeho nohou. Začnou kopat a objeví ten největší balvan zlata, jaký kdy kdo nalezl. Prvotní nadšení se promění v bezmoc, když zjistí, že vytáhnout ze země tak velkou hroudu zlata je nad jejich síly. Domluví se na tom, že zlatý balvan bude hlídat Virgil, zatímco Keith odjede do nejbližšího města a zajistí potřebné vybavení. Jenže jsou uprostřed naprosté pustiny a tak je nejbližší město dva dny cesty tam a dva dny cesty zpět. Virgil tak musí zůstat čtyři dny sám uprostřed pouště. K dispozici má nevelkou zásobu vody, trochu jídla a plachtu, která jej má ochránit před žhnoucím sluncem. A pak se všechno zkomplikuje. Nejdřív se Keith o něco zpozdí. Zprvu jen o den, pak o další a další. Virgil pomalu začíná propadat zoufalství. Široko daleko není žádná pomoc, jen písek, kamení a pár pokroucených stromů a keřů. Společnost mu dělají pouze divocí psi, kteří se k němu nepřiblíží, dokud má zapálený oheň. Ale dřevo mu dochází, stejně tak jídlo a po tom, co se přežene písečná bouře, přijde Virgil i o poslední kapku vody. V tu chvíli se začnou dít podivné věci. Je s ním opravdu v poušti někdo další, kdo ho chce o zlato připravit, anebo jsou to jen pouhé přeludy? Tak jako tak, nezbývá mu než čekat a doufat, že se pro něj Keith opravdu brzy vrátí. (Cinestar)

Srdce na dlani (13:00, 15:00, 17:50, 19:50)

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Josef (Boleslav Polívka) se těší, že si po odchodu do penze konečně splní svůj dávný sen a stane se pouličním klaunem. Svým šarmem okouzlí i ráznou Marušku (Eliška Balzerová), majitelku pojízdné kavárny. Jako by se ti dva hledali celý život. Ale není na osudovou lásku přece jen trochu pozdě? Navíc se k Josefovi do vily právě stěhuje jeho dcera Anička (Jana Pidrmanová) i s pětiletým Honzíkem. Domnívá se, že s chlapy definitivně skončila, ale setkání s dávnou láskou Pavlem (Matouš Ruml), ji zasáhne u srdce. K Honzíkovi do školky nastupuje nová holčička Evička. Honzík poprvé zažívá pocity spojené s láskou, úplně se v nich neorientuje a tak sbírá rady od maminky, dědečka Josefa nebo sympatického strejdy Karla (Vladimír Polívka). I toho potká ve školce láska, když se zamiluje do Honzíkovy paní učitelky Elišky (Kristína Svarinská). A aby toho sbližování nebylo málo, Karlův basset Váleček si velmi rozumí s Eliščinou bassetkou Šalinou. Láska přináší do životů našich hrdinů naději a krásu, ale i komplikace a překážky, které budou muset s úsměvem a dobrou vůlí překonat. (Cinestar)

Vřískot (20:30)

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města. (Cinestar)

Spider-Man: Bez domova (15.15, 17.10, 20.10)

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. (Cinestar)

Šťastný nový rok 2: Dobro došli (17:30)

Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. Zatímco jedna z nich je momentálně bez partnera, druhá má okolo sebe hned dva soupeřící soky, a třetí manžela, který svou bezstarostností už doopravdy překračuje všechny hranice (v tomto případě dokonce hranice Schengenu). Všichni v podstatě nevědomky dělají všechno pro to, aby zamilované dvojici svatbu zkomplikovali, nebo je vlastním příkladem odradili, až natolik, že k ní skoro ani nedojde… (Cinestar)

Velký červený pes Clifford (13:00)

Emily (Darby Camp) právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají skrz prsty, protože jim připadá divná. Náladu jí nemůže zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy služební cesty stará velmi nezodpovědný strýček Casey (Jack Whitehall), který je magnetem na nejrůznější katastrofy. Možná jeho špatná karma způsobí, že se Emily ocitne v podivném stanu podivného chovatele zvířat pana Birdwella (John Cleese) a okamžitě se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte. Emily ví, že by jí máma mazlíčka nedovolila, ale neví to ten pes, který se schová do její školní brašny. Emily ho objeví až doma a než ho stačí vrátit, naroste tenhle mazlík, kterému dá jméno Clifford, do obřích rozměrů. A protože pan Birdwell se vypařil, nezbyde Emily a Caseymu nic jiného než se o Clifforda starat. Každý, kdo měl někdy štěně, ví, že s ním bývají velké starosti. A co teprve se štěnětem, které na výšku měří tři metry! Je jasné, že větší dobrodružství už Emily rozhodně nikdy nezažije. (Cinestar)

Zpívej 2 (13:00, 15:10)

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv. (Cinestar)

O víkendu se k programu přidají Krotitelé duchů: Odkaz (13:10) a navíc bude možné zhlédnout Moji krásnou příšerku, Srdce na dlani, Velkého červeného psa Clifforda a Zpívej 2 v dalším čase.