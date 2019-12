KDY: 1.-22. prosince, 16:00-20:00

KDE: Park Výstaviště, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma

I letos se návštěvníci i obyvatelé Mladé Boleslavi mohou těšit na rozzářené adventní trhy v parku Výstaviště, které nabídnou stánky s adventním sortimentem a občerstvením, doprovodný kulturní program, ruské kolo s výhledem na osvětlený park i blízké okolí, atrakce pro malé děti nebo projížďku kočárem taženým koňmi.

Program na každý podvečer:



1. 12. 18:15 a 19:15 - Bohemian bards (středověká hudba)

2. 12. 16:30 - Nezávislé divadlo -Nábor šašků (pohádka)

18:30 a 19:30 - InAction unplugged (rocková kapela)

3. 12. 16:30 a 17:30 - Divadlo 100 opic - Adventní koledivy

18:30 a 19:30 - KTP (country hudba)

4. 12. 16:30 - Nezávislé divadlo - Švec a čert (pohádka)

18:30 a 19:30 - Lucky's (hudba, koledy)

5. 12. 18:00 - Jednota bratrská (vánoční písničky a povídání)

19:00 - Klára Melčáková (country)

6. 12. 16:30 a 17:30 - Francouzské vánoční pohlazení (písničky a povídání)

18:30 a 19:30 - Country Jizera (country)

7. 12. 16:30 a 17:30 - Vánoce u Mordýřů (historické vystoupení)

18:30 a 19:30 - Ty a My Country (folk)

8. 12. 16:30 a 17:30 - Sbor Paprsek (vánoční koledy)

18:30 a 19:30 - Mothers kvartet (vánoční písničky)

9. 12. 16:30 a 17:30 - Sbor Paprsek (vánoční koledy)

18:30 a 19:30 - InAction unplugged (rocková hudba)

10. 12. 16:30 - Nezávislé divadlo - Jarmareční trdlo (pohádka)

18:30 a 19:30 - KTP (country)

11. 12. 16:30 - Divadlo Rolnička - Zimní medvědí pohádka

18:00 - Lucky's & Česko zpívá koledy

12. 12. 16:30 a 17:30 - Iva Šolcová a Zdeněk Koštíř (písničky pro všechny)

18:30 a 19:30 - Magija trio (vánoční písničky)

13. 12. 16:30 a 17:30 - Francouzské vánoční pohlazení (písničky a povídání)

18:30 a 19:30 - Sbor KDS (vánoční písničky)

14. 12. 16:30 a 17:30 - Vánoce u Mordýřů (historické vystoupení)

18:30 a 19:30 - Ty a My Country (folk)

15. 12. 16:30 - Divadlo Andromeda - O Adventních maškarách (pohádka)

18:30 a 19:30 - Bohemian bards (středověká hudba)

16. 12. 16:30 - Nezávislé divadlo - Povídání o pejskovi a kočičce (pohádka)

18:30 a 19:30 - KTP (country)

17. 12. 16:30 - Nezávislé divadlo - Doktorská pohádka (pohádka)

18:30 a 19:30 - Iva Šolcová a MŠ Vandrovka (vánoční písničky)

18. 12. 16:30 - Divadlo Rolnička - O tom, co se možná stalo (pohádka)

18:30 a 19:30 - Kapela Kafe (písničky pro všechny)

19. 12. 16:30 a 17:30 - Klára Melčáková (country)

18:30 a 19:30 - KTP (country)

20. 12. 16:30 a 17:30 - Vánoce u Mordýřů (historické vystoupení)

18:30 a 19:30 - Iva Šolcová (písničky pro všechny)

21. 12. 16:30 a 17:30 - Kapela Kafe (písničky pro všechny)

18:30 a 19:30 - Magija trio (vánoční písničky)

22. 12. 16:30 a 17:30 - Gábina a Katka - Hudební dárek (písničky a soutěže)

18:30 a 19:30 - KTP (country)