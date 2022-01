Vřískot (18:30, 20:50)

VřískotZdroj: archiv pořadatele akce

25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města. (Cinestar)

Spider-Man: Bez domova (14.00, 17.00, 20.10)

Spider-Man: Bez domovaZdroj: Cinestar

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. (Cinestar)

Kingsman: První mise (18.00, 20.40)

Kingsman: První miseZdroj: Se souhlasem Cinestar

Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby. (Cinestar)

Krotitelé duchů: Odkaz (13:30, 16:00)

Krotitelé duchů: OdkazZdroj: Se souhlasem Cinestar

Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček. (Cinestar)

Šťastný nový rok 2: Dobro došli (13:50, 17:50, 19:50)

Šťastný nový rok 2: Dobro došliZdroj: Se souhlasem Cinestar

Příběh je volným pokračováním úspěšného filmu Šťastný nový rok. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč událostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. Zatímco jedna z nich je momentálně bez partnera, druhá má okolo sebe hned dva soupeřící soky, a třetí manžela, který svou bezstarostností už doopravdy překračuje všechny hranice (v tomto případě dokonce hranice Schengenu). Všichni v podstatě nevědomky dělají všechno pro to, aby zamilované dvojici svatbu zkomplikovali, nebo je vlastním příkladem odradili, až natolik, že k ní skoro ani nedojde… (Cinestar)

Velký červený pes Clifford (15:50)

Velký červený pes CliffordZdroj: Se souhlasem Cinestar

Emily (Darby Camp) právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají skrz prsty, protože jim připadá divná. Náladu jí nemůže zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy služební cesty stará velmi nezodpovědný strýček Casey (Jack Whitehall), který je magnetem na nejrůznější katastrofy. Možná jeho špatná karma způsobí, že se Emily ocitne v podivném stanu podivného chovatele zvířat pana Birdwella (John Cleese) a okamžitě se zamiluje do jednoho malého červeného štěněte. Emily ví, že by jí máma mazlíčka nedovolila, ale neví to ten pes, který se schová do její školní brašny. Emily ho objeví až doma a než ho stačí vrátit, naroste tenhle mazlík, kterému dá jméno Clifford, do obřích rozměrů. A protože pan Birdwell se vypařil, nezbyde Emily a Caseymu nic jiného než se o Clifforda starat. Každý, kdo měl někdy štěně, ví, že s ním bývají velké starosti. A co teprve se štěnětem, které na výšku měří tři metry! Je jasné, že větší dobrodružství už Emily rozhodně nikdy nezažije. (Cinestar)

Zpívej 2 (13:10, 15:30)

Zpívej 2Zdroj: Se souhlasem Cinestar

Kdo chce říct, že v šoubyznysu skutečně prorazil, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City, hlavním městě zábavy. Jenže tam to má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal, bez jehož souhlasu nemůžete ve městě ani otevřít pusu, natož abyste zazpívali. Koalák Buster Moon sice má ve svém týmu hvězdnou pěveckou sestavu (dikobrazí rockerka Ash, plachá slonice Meena, citlivý gorilák Johnny nebo věčně provokující čuně jménem Gunter), ale i tak je skoro jisté, že konkurz u Jimmyho Crystala skončí totálním krachem. A tak Buster totálně zariskuje (ostatně v prvním díle mu to opakovaně vycházelo) a znuděnému Crystalovi slíbí, že když bude moci v jeho městě nazkoušet show, obsadí do ní největší žijící hudební legendu, lva Claye Callowaye. Potíž je v tom, že Calloway už léta žije v ústraní, zásadně nevystupuje a asi poslední, kdo by ho k tomu přemluvil, je jeden otravný koalák. Jenže Buster razí zásadu, že jen opravdu velké sny mají nějakou cenu, a pro jejich splnění je ochoten udělat opravdu cokoliv. (Cinestar)

O víkendu navíc bude možné zhlédnout Spider-Mana (11:00, 20:15), Šťastný nový rok 2 (11:20, 15:50, 20:00), Velkého červeného psa Clifforda (11:20, 13:20) a Zpívej 2 (11:10, 13:30, 15:40) v dalším čase.