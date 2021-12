Spider-Man: Bez domova (14.00, 15.20, 16.30, 17.00, 17.50, 19.30, 20.00, 20.50)

Spider-Man: Bez domovaZdroj: Cinestar

Film je možné vidět ve 2D s českým dabingem i titulky, a dokonce i ve 3D.

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života, čímž se jeho nebližší ocitnou ve velkém nebezpečí. Spider-Man požádá Doctora Strange, aby mu pomohl jeho tajemství obnovit. Kouzlo však způsobí v realitě obrovskou trhlinu, jíž do světa proniknou ti nejmocnější zloduši, kteří kdy bojovali se Spider-Manem v paralelním světě. Peter tak musí překonat svou doposud největší výzvu, která navždy změní nejen jeho budoucnost, ale i budoucnost paralelních světů. (Cinestar)

Dračí princezna (13.50, 15.50)

Dračí princeznaZdroj: JUNIORFEST, z.s.

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera a všichni společně převrátí letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na jejich dobrodružství bude malé městečko vzpomínat ještě roky. Aby ne, drak je sice výjimečný kamarád, ale do našeho světa se moc nehodí. Je to pořád ještě nemotorné mládě, vzbuzuje pozornost a někdy začne plivat oheň v tu nejméně vhodnou chvíli. Na celou povedenou trojku se brzy začnou upírat zraky rodičů, policie i televizních štábů. Nezbývá, než všem utéct a pomoci dráčkovi zpátky domů, do jeho dračí země ve skalách. Drak se ale musí pokusit vzlétnout a vše směřuje k opravdu ohnivému finále. (Cinestar)

Z dalších filmů se mohou diváci těšit na disneyovku Encanto (13.00, 14.10), realitou inspirovaný snímek Klan Gucci (20.40) a český vánočně laděný film Přání Ježíškovi (18.20).