KDY: 25. srpna, 17:30

KDE: Cinestar, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 195 Kč

Na divačky čekají welcome drink a ochutnávka kávy a bohatá tombola. V české komedii Štěstí je krásná věc se Petra Hřebíčková a Karel Zima stanou partnery Janou a Čendou, kteří nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale změní pohádková výhra 176 milionů korun. Ta otevírá dvojici dveře do velkého světa neomezených možností. Ale také ke spoustě nových kamarádů, kteří by si z výhry rádi ukrojili pořádný kus.