KDY: Celoročně

KDE: Bondy Centrum Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 2D

Základní vstupné: 189 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 159 Kč

3D

Základní vstupné: 219 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 189 Kč

Návštěvníkům nabízí 4 promítací sály s kapacitou od 94 do 229 míst, celé kino pak najednou pojme 551 diváků. Kromě 2D projekcí kino od roku 2009 nabízí i 3D promítání některých filmů. Kromě obyčejných promítání Cinestar nabízí také Dětské neděle a Pánské a Dámské jízdy, které kromě filmu přináší i doprovodný program s ochutnávkou, welcome drinkem a tombolou. Stejně tak kino přibližuje i atmosféru velkých koncertů a kulturních akcí, když do svého programu přidá jejich záznamy.

Ke kinu samozřejmě patří také občerstvení, které Cinestar nabízí v podobě několika příchutí popcornu a nachos, želé bonbonů, nanuků a dalších sladkostí, sušeného masa, nealkoholických nápojů, kávy, vína i piva. Točené nápoje a nachos nebo popcorn lze koupit také ve zvýhodněných menu. U příležitosti očekávaných snímků jsou prodávána i exkluzivní menu, například popcorn v téměř 4litrovém kovovém kbelíku nebo pití v plastovém kelímku s motivy filmu, které budou po jejich vyprázdnění pěkným suvenýrem.

Síť kin nabízí klubovou kartu CineStar Club, která držitelům za roční poplatek 70 Kč zaručuje slevu 20 Kč na každé vstupence. Procentuální podíl z ceny nákupu se pak na kartu převádí v podobě bodů, které lze vyměnit za vstupenky nebo občerstvení.

Nedávnou novinkou je také čtvrteční akce AppDay, která nabízí všechna čtvrteční představení s výraznou slevou. Ale pouze při nákupu lístku přes aplikaci kina.

Parkování u kina je zajištěno v podzemních garážích nebo na střeše obchodního centra, k dispozici je návštěvníkům přes 500 parkovacích míst a až 4 hodiny parkování zdarma. (Parkovací lístek je třeba prodloužit na pokladně multikina)