KDY: 25. listopadu – 1. prosince

KDE: Cinestar, Mladá Boleslav

ZA KOLIK:

2D

Základní vstupné: 195 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 165 Kč

3D

Základní vstupné: 225 Kč

Dítě, student, senior, ZTP: 195 Kč

Encanto (13.00, 15.20, 17.00)

EncantoZdroj: Z webu Cinestar.cz

Film Encanto z dílny Walt Disney Animation Studios vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách, na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, od nadlidské síly až po schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné rodiny. (Cinestar)

Klan Gucci (19.30)

Klan GucciZdroj: Z webu Cinestar.cz

Klan Gucci je inspirován šokujícím skutečným příběhem impéria italského módního domu. Tři desetiletí rodinné historie, v níž nechybí láska, zrada, dekadence, pomsta ani vražda, skládají dohromady mozaiku toho, co všechno s sebou nese slavná značka Gucci. (Cinestar)

Král Richard: Zrození šampiónek (19.50)

Král Richard: Zrození šampiónekZdroj: Z webu Cinestar.cz

Král Richard: Zrození šampiónek je životopisné drama, natočené podle skutečného příběhu, který inspiruje celý svět. Příběh Richarda Williamse (Will Smith), trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny, který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou tenisovou scénu. Hluboce dojemný příběh ukazuje sílu rodiny, vytrvalost a neochvějnou víru jako prostředek k dosažení nemožného a ovlivnění nejen tenisového světa. (Cinestar)

Machr na 30 dnů (17.30)

Machr na 30 dnůZdroj: Z webu Cinestar.cz

Hlavním hrdinou je nemotorný zbabělý mladý policajt Rayane, který léta snáší šikanu od svých kolegů. Celý Rayanův život změní mylná diagnóza jeho ošetřujícího lékaře, po které si konečně začne užívat naplno. Seznam toho, co by chtěl mladý policajt zažít než zemře, jej přivede do víru bláznivých zážitků. Po několika zhýralých dnech v Las Vegas dostane nápad, jak oslnit vysněnou ženu Stéphanii a konečně se stát hrdinou, kterým celý život toužil být - Ryan se rozhodne rozbít vyhlášenou síť obchodu s drogami. (Cinestar)

O Čertovi a jiné vánoční pohádky (13.40, 15.10)

O Čertovi a jiné vánoční pohádkyZdroj: Z webu Cinestar.cz

Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české animace a tradičních příběhů a tradic. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón, jehož příběh je úplně ze všech největší a nejhlavnější a celé pásmo završí. (Cinestar)

Z dalších filmů se mohou diváci těšit na animovaný film Addamsova rodina 2 (13.00, 15.00), superhrdinský film z dílny Marvelu Eternals (16.40, 19.20), český vánočně laděný snímek Přání Ježíškovi (15.10, 17.40, 20.00) a komiksovou nálož Venom 2: Carnage přichází (13:00).