1.-30. 11. 2019 Výstava Plavby po Jadranu – nejen ta známá místa

Neobvyklý pohled na ostrovy a části pobřeží chorvatského Jadranu, nejčastěji z paluby tradičních lodí a ze sedla kola.Tematicky jsou rovnoměrně zastoupeny zajímavosti přírody, lidé, kulturně-historické památky, moře a aktivní poznávání ostrovů. Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 11. 2019 v 17 hodin. Vstup volný.

7. 11. 2019 od 18 hodin Stárnutí

Další ze série přednášek Marthy Masopustové se bude věnovat dnes často tabuizovaným tématům, jakými není pouze stárnutí, ale i stáří, umírání a smrt. (90 min), Vstupné: 100 Kč.

7. 11. 2019 od 19 hodin Talkshow s Josefem Dvořákem

Zábavný večer s populárním hercem, kterému bude zvídavé dotazy pokládat redaktor Českého rozhlasu Jan Burda. Přijďte si poslechnout historky z divadla, filmu, televize i soukromého života, jež svým osobitým humorem povypráví známý herec. (90 min) Vstupné: 250 Kč.

12. 11. 2019 od 19 hodin Černobyl – Spící peklo

Katastrofa jaderné elektrárny v Černobylu ovlivnila svět – nic není jako dříve. S následky se potýkáme dodnes a ještě dlouhých 22 tisíc let budeme. Jak to vše proběhlo, co se stalo po výbuchu, jak se to vypadá dnes v zakázané zóně a příběhy lidí, kteří neměli žít, nebo naopak si na sklonku života vybrali zakázanou zónu jako svůj domov. Včera i dnes, fakta i příběhy. Vydáme se do města duchů Pripjať, ale i do okolí poznat jak vypadá místo po více jak 33 letech od havárie. (90 min) Vstupné: 100 Kč.

14. 11. 2019 od 18 hodin Co je a co není láska?

Další ze série přednášek Marthy Masopustové tentokrát na téma fungování mužské a ženské energie v nás, a jejich vzájemného souladu. (90 min). Vstupné 100 Kč.

21. 11. 2019 od 18 hodin Partnerství

Další ze série přednášek Marthy Masopustové tentokrát pro všechny, které zajímá, jak funguje partnerství a intimita, a odpověď na otázku jak žít v kvalitním vztahu? (90 min) Vstupné: 100 Kč.

26. 11. 2019 od 19 hodin Na ostro!

Originální divadelní komedie o tom, jak lze nápaditě vyřešit finanční nouzi. Manželský pár Rollie a Dafné se od pomyslného dna odrazí myšlenkou natočit film pro dospělé. Účinkují: Leoš Noha, Kateřina Kornová, Jaroslav Sypal, Eva Hráská, Petr Vojnar (100 min) Vstupné: 280 Kč.

28. 11. 2019 od 19 hodin Západní pobřeží USA

Dobrodružná cesta jedenácti státy západního pobřeží USA. S Markem Jonákem navštívíme desítky nádherných parků (Yosemite, Grand Canyon, Yellowstone, Zion, Sequoia) a také velkoměsta jako LA, Las Vegas, nebo San Francisco. (120 min) Vstupné: 100 Kč.