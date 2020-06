KDY: 25. června 18:00

KDE: Galerie Pošta v Dubé

ZA KOLIK: -

Na výstavě se několika obrazy zúčastní i další členové uměleckého seskupení Natvrdlí – MICL, Lukáš Miffek a Jaroslav Valečka. Výstava potrvá do 25. července a bude přístupná v obvyklých časech – ve středu a v sobotu od 9 do 11 hodin a v pátek od 14 do 16 hodin. Jiný termín si zájemci o prohlídku budou moci dohodnout na telefonním čísle 607 138 832.