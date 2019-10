KDY: 4. října, 19:00

KDE: Městské divadlo Mladá Boleslav

ZA KOLIK: 280 Kč až 360 Kč

Lauřin manžel Viktor se poslední dobou začíná chovat divně. Chodí v noci po bytě, mluví sám se sebou. A to nejsou jediné záhady, které Lauru překvapí. Nakonec Laura věcem přijde na kloub a vymyslí záchranný plán. Do toho však přijedou pomoci Viktorovi sourozenci, puntičkářský bratr Artur a 3 sestry. Nikdo si ale není jistý komu vlastně pomáhají. Laura tak musí vzít situaci pevně do svých rukou, aby všechno bylo tak, jako dřív.