KDY: 1. října, 19:00

KDE: Škoda Muzeum, Mladá Boleslav

On je uznávaný spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Ona je jeho manželka a už toho má dost. Absurdní situace, které se účastní Jeho a Její advokát, vyvrcholí rvačkou, ze které se On probudí v nemocnici s amnézií. A co víc, o sobě si myslí, že je mu zase dvacet a svojí literaturou bude měnit svět, o ní pak, že je ženou jeho života. Jak partneři naloží s šancí začít znovu? A jak je to vlastně s tou amnézií?