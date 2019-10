KDY: 3. října, 19:00

KDE: Kavárna V břiše velryby, Mladá Boleslav

ZA KOLIK: Zdarma

Ta sama podnikla pěší túru v Peru v horách Cordillera Blanca a teď povypráví o všech svých zážitcích. O magickém Machu Picchu, o tom, jak chutnají morčata, a co to vlastně je vysokohorská nemoc.

Také se dotkne toho, jaké to je, když jako žena cestovala sama, a jak se na cestu připravovala.